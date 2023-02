Paulina Vodanovic (PS) y su relación con Apruebo Dignidad: "Nosotros vamos a seguir funcionando como coaliciones independientes dentro del Gobierno y en el Congreso"

En diálogo con El Mostrador, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, comentó cuales serán, a su juicio, los principales desafíos del progresismo —dividido en dos listas oficialistas— en la campaña que recién comienza, al calor del nuevo proceso constituyente. Para la abogada y timonel del PS, los partidos han tomado decisiones fundadas en temas electorales, asegurando que tanto el PPD como el PR, posterior a la elección del próximo 7 de mayo, deberán tomar definiciones y determinar "cual va a ser el sentido o finalmente hacia donde van a apuntar".

Además, Vodanovic se refirió a las primeras fricciones entre los pactos del oficialismo, a raíz de las declaraciones del presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, sobre el posible interés del PPD de hablarle a un "centro espurio", lo que causó malestar en la tienda presidida por Natalia Piergentili. "Yo creo que tenemos que concentrarnos en el objetivo que tenemos todos desde el progresismo, que es una nueva Constitución, la cual refuerce los derechos sociales (...) Por lo tanto, todo lo que no sume a esa causa me parece que está de más y hay que corregir", aseguró al respecto, la timonel socialista.

Finalmente, la presidenta del PS se refirió a la labor del Gobierno frente a la emergencia en la zona centro sur del país, a causa de los incendios forestales, considerando que la presencia del Presidente Boric en la zona fue "muy importante". En ese sentido, y frente a las críticas por la ausencia de la canciller Antonia Urrejola, quien no suspendió sus vacaciones para liderar la gestión de la ayuda internacional, Vodanovic afirmó que "los Ministerios no dejan de funcionar porque no esté su titular, hay ministros subrogantes en todos los Ministerios donde hay ministros que están de vacaciones, y también tiene que producirse una rotación, pensando en las tareas que vienen, tanto en la emergencia, que no va a ser algo que termine pronto, y también por las tareas que vienen".

-¿Cómo visualiza la campaña electoral que recién comienza, y cuál será el factor distintivo que tendrá "Unidad para Chile" para diferenciarse de la otra lista oficialista, encabezada por el PPD?

En primer lugar, nosotros todavía no hemos tenido reunión como lista para ver los términos de la campaña, así que estoy hablando absolutamente a título personal. Tampoco hemos tenido una definición como Partido Socialista (PS), pero si me parece que entendiendo que es una campaña bastante breve, donde además en general a nivel de lista los nombres no son tan conocidos, imagino que la campaña tendrá que centrarse mucho en los partidos, en la identidad o lo que van a representar esos candidatos, mucho más que en el nombre de cada candidato. Al menos así lo hemos visualizado desde el PS, en hacer una campaña que vaya orientada a los principios nuestros y pidiendo que se apoye ese voto. Ahora, que haya dos listas, eso ya lo vivimos en la campaña del Apruebo, donde no existió una lista única pero si se vivió un clima unitario de campaña, y espero que en esta ocasión ocurra lo mismo, porque finalmente ambas listas del progresismo tenemos el mismo objetivo, que es tener una nueva Constitución, y que en esa nueva Constitución haya un reflejo de lo que para nosotros es importante y fundamental, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, así como una defensa de los derechos humanos en ella.

-Es de público conocimiento su cercanía con la ex Presidenta Michelle Bachelet ¿Conoce cuál podría ser el rol que cumplirá la ex Mandataria en este nuevo proceso constituyente, después de su fallida candidatura en busca de la unidad oficialista?

Yo no puedo saber lo que la ex Presidenta vaya a decidir en definitiva. Siempre ella tiene un buen espíritu y ánimo de participar o de acompañar al progresismo. Ahora, no era ella la que quería ser candidata, más bien fuimos nosotros quienes le pedimos que tomara esa opción y ella estuvo dispuesta a aceptarla en la medida que hubiera una unidad amplia, por lo tanto creo que probablemente va a estar disponible para alguna actividad o dar algún mensaje, en la medida que también sea enfocado en la unidad de las fuerzas progresistas.

-¿Cómo será posible trabajar en unidad con una coalición electoralmente fracturada? ¿Cree que el PPD tendrá que definirse respecto al camino que quiere seguir a futuro?

Los partidos han tomado decisiones fundadas en temas electorales. También lo hemos dicho nosotros, esta es una coyuntura electoral importante, es una elección que nos habría gustado enfrentar desde la DC hasta el PC, entendiendo que aquí hay visiones contrapuestas de sociedad que van a estar en juego. Sin embargo, eso no fue posible, pero no quiere decir que haya una reestructuración de las coaliciones, nosotros vamos a seguir funcionando como coaliciones independientes dentro del Gobierno y en el Congreso. Entonces, creo que todavía esas son definiciones que hay que tomar y también ver cual va a ser el sentido o finalmente hacia donde va a apuntar posteriormente a la elección, el PPD y el Partido Radical (PR). Creo que son definiciones que tienen que tomar los partidos. Nosotros también vamos a estar, en el marco de los 90 años de nuestro partido, hablando mucho de lo que significa el socialismo en el siglo XXI, donde ilustra bastante el caso del SOE en España, de como la socialdemocracia ha hecho cambios importantes en un país que nos sirve de referencia. Pero más allá de eso, la verdad es que el PPD y el PR tendrán que definir cuales son sus orientaciones programáticas y si finalmente terminan siendo partidos de centro, o más bien partidos que hasta ahora adscriben la socialdemocracia internacional y a la internacional socialista.

-Bajo esa perspectiva ¿Qué le parecen los enfrentamientos públicos entre líderes de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, al calor de esta elección?

Yo creo que tenemos que concentrarnos en el objetivo que tenemos todos desde el progresismo, que es una nueva Constitución, la cual refuerce los derechos sociales, porque aquí hay una lucha ideológica con la derecha, que quiere que el mercado siga primando por sobre los derechos de las personas, y nosotros estamos enfrentados, después de 40 años, a poder tener una Constitución que consagre los derechos sociales de forma importante. Por lo tanto, todo lo que no sume a esa causa me parece que está de más y hay que corregir.

-¿Considera que hay algún tipo de relación entre el éxito del proceso constituyente y el avance del programa de Gobierno?

Me parece que el cauce constitucional tiene que tener su curso y tiene que contar con la prescindencia del Gobierno, tenemos que dejar que los expertos trabajen y luego que sean los consejeros y consejeras constitucionales quienes definan el contenido de esta carta magna. Y en paralelo, obviamente el Gobierno tiene que implementar sus medidas administrativas y legislativas, y es muy importante también que en eso contemos con un diálogo sano y cívico con todas las fuerzas políticas, entendiendo la gravedad de la situación del país. Me refiero a la posibilidad que se apruebe la reforma tributaria, y con ello se financie la reforma previsional, tan anhelada por millones de chilenos. De manera tal que la forma de hacer la política durante este periodo me parece que también va a ser muy importante para poder solucionar estos temas, en atención a que el oficialismo no cuenta con mayorías en el Congreso.

-¿Cuál cree que podría ser el factor determinante para que este proceso constituyente logre ser exitoso, a diferencia del anterior?

La verdad es que nosotros tenemos un interés tan grande en propiciar esta nueva Constitución, que no siendo el mejor momento tal vez desde el punto de vista electoral para haber generado esta nueva forma de llegar a una nueva Constitución, la hemos apoyado entusiastamente. Estuvimos durante tres meses trabajando en la mesa de construcción de este acuerdo, trabajamos en las 12 bases constitucionales y finalmente confiamos en que la democracia funcione, y tengamos una cantidad suficiente de consejeros y consejeras, que nos permita mostrar nuestra posición como progresismo en la nueva Constitución, en las materias que nos importan y nos ocupan.

-En otra materia, ¿Cómo observa el despliegue del Gobierno para enfrentar los incendios forestales en la zona sur del país?

Creo que lo que ha hecho este Gobierno ha estado coordinado de muy buena manera. Están los recursos suficientes, tanto los recursos humanos y aéreos para combatir el fuego, aunque lamentablemente esta tragedia tiene que ver con el clima y con que demoran demasiado en extinguirse los fuegos, los cuales quedan subyacentes por mucho tiempo, y también hay un tema con los equipos humanos, que hay que irlos recambiando. Por eso es muy importante la ayuda que ha llegado desde otras ciudades y de otros países, así es que creo que la forma en que se ha abordado ha dado cuenta de una buena coordinación, y me parece también que la presencia del Presidente en las regiones afectadas ha sido muy importante.

-Al respecto, ¿Qué le parecen las críticas dirigidas hacia la ausencia de la canciller Urrejola, a causa de sus vacaciones? ¿Cree que a causa de la contingencia, la ministra debió suspender su feriado legal?

Creo que los Ministerios no dejan de funcionar porque no esté su titular, hay ministros subrogantes en todos los Ministerios donde hay ministros que están de vacaciones, y también tiene que producirse una rotación, pensando en las tareas que vienen, tanto en la emergencia, que no va a ser algo que termine pronto, y también por las tareas que vienen, considerando que en marzo empieza el Congreso nuevamente, por lo que tienen que estar los ministros y ministras disponibles para eso. Por lo tanto, me parece que el Estado no deja de funcionar, aún cuando haya personas haciendo uso de su feriado legal.