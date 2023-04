Con discurso de Evelyn Matthei, UDI cerró su Consejo General 2023

Durante este fin de semana, en Espacio Riesco (Huechuraba), se llevó a cabo el cierre del Consejo General 2023 de la Unión Demócrata Independiente (UDI), instancia encabezada por el presidente del partido, el senador Javier Macaya, junto con la secretaria general, María José Hoffmann, además de parlamentarios, alcaldes, y otras autoridades electas. La cita incluyó actividades como una romería a la tumba de Jaime Guzmán y un homenaje a Jovino Novoa, fallecido ex senador e histórico dirigente del partido.

Pero la encargada de cerrar -este sábado- el Consejo fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que hoy en día es considerada como una de las figuras políticas más influyentes, y una de las más probables cartas presidenciables de la derecha, tal como se refleja en las encuestas. Asumiendo aquel rol de liderazgo al interior de la UDI, Matthei emitió un discurso que incluyó duras críticas para un sector del oficialismo, en medio del debate político frente a la crisis de seguridad.

“Estas posturas extremas pueden ser populares, pueden crecer mucho pero no gobernar. Miren hoy el desconcierto y la rabia de los sectores mas extremos de Apruebo Dignidad que llegaron inflamados al poder y que ven que hoy que su propio gobierno no está refundando, sino apoyando a Carabineros. Miren la molestia de aquellos que ven que en los ministerios más importantes no están los de sus filas, sino aquellos que despreciaron”, expresó la edil de Providencia.

Asimismo, y asumiendo que el énfasis del partido está puesto hoy en la seguridad, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la votación de la Ley Naín-Retamal en el Congreso, asegurando que su sector político no quiere cambios que impliquen menos protección y menos garantías para carabineros. “El emplazamiento que se le hace a la izquierda es que votemos una ley que ha sido ya durante un año discutida en el Congreso y que no retrocedamos un ápice en la protección que requieren nuestros carabineros”, afirmó.

Además, respecto a las advertencias que ha recibido el proyecto por parte la ONU, el senador Macaya planteó que como partido les parece relevante, y agregó que “no tengo ninguna duda que las propias Naciones Unidas son un organismo que defiende la democracia”. Pero al mismo tiempo que el presidente de la UDI emitía estas palabras, en el cierre del Consejo General de su partido, los diputados de su bancada, Henry Leal y Marta Bravo, anunciaron que llevarían la Ley Naín-Retamal a comisión mixta, en caso de aprobarse las indicaciones del Gobierno. Al respecto, los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de “ceder a las presiones del PC y el Frente Amplio”, concluyendo que “sólo demuestra la nula credibilidad que tienen en materia de seguridad”.