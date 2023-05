Iván Flores: “Yo creo que el camino es la unidad, ya llegaremos a acuerdos electorales”

Ad portas de la segunda Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, fue enfático en señalar que el Mandatario debe reconocer que han tenido problemas de gobernabilidad y conducción. Además, fue crítico con el actuar del oficialismo contra la Democracia Cristiana, pero se une a las palabras del expresidente Ricardo Lagos y Camilo Escalona (PS) de formar una unión de las fuerzas de izquierda y centroizquierda para impedir un gobierno de ultraderecha tras los resultados de las últimas elecciones, a lo que Flores le atribuye una falta de sintonía por parte de las izquierdas para con la ciudadanía.

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, analizó el panorama político en que se encuentra nuestro país luego de los últimos resultados eleccionarios, y se unió a los discursos del expresidente Ricardo Lagos y del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, de formar una unión de fuerzas progresistas para frenar una regresión ultraconservadora.

“Estamos conscientes de que, si no unimos fuerzas de izquierdas, tendremos un gobierno de ultraderecha derecha”, indicó el parlamentario por la región de Los Ríos en el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Flores es consciente de la dificultad que existe al formar un gran conglomerado progresista, pero es claro al precisar que “el camino es la unidad, ya llegaremos a acuerdos en los procesos electorales”. Sin embargo, al ahondar las relaciones de su partido (DC) con el Gobierno, manifestó que parte de este no quiere que la Democracia Cristiana sea parte del Gobierno.

Asimismo, señaló que las bases de la DC tampoco quieren ser parte del oficialismo, puesto que se han sentido ninguneados por el Gobierno desde el momento que salieron electos a pesar de hacer campaña por ellos.

Sin embargo, a su juicio indicó que depende del Presidente Gabriel Boric la inclusión de la DC y que el partido no irá en ayuda para subir en las encuestas, sino para enderezar al país.

Problema de gobernabilidad y de conducción

Flores continuó abordando los problemas que ha enfrentado del Gobierno, indicando que no lo han hecho bien, puesto que se ha demostrado que muchas autoridades no saben gobernar o no cuentan con la capacidad.

“El Gobierno ha cometido muchos errores no forzados, uno de ellos es la falta de consideración con la DC”, complementó.

Asimismo, precisó que, en la Cuenta Pública de este jueves 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric debe admitir que en su administración “hay problemas de gobernabilidad y conducción”. Esto porque -a su juicio- el Ejecutivo “se enreda cuando no establece con claridad los actos y posturas”.

El miembro de la comisión de Seguridad Pública también fue crítico con la agenda del Ejecutivo al indicar que “el programa del Gobierno es muy ambicioso, le hacía sentido a las personas que estaba ‘cabreada’ de los abusos. ¿Pero qué ha pasado?, entre el dicho y el hecho ha habido demasiado trecho”.

Finalmente, aclaró que existe un dolor por la derrota del 7 de mayo, ya que no se ha podido sintonizar con las demandas de la ciudadanía, aunque declaró que el país no se ha derechizado, yo creo que hay una opinión de castigo a las incapacidades que ha tenido la centro izquierda para unirse. El Gobierno es el conductor”.

“Este es el año que el Gobierno puede gobernar”, sentenció.