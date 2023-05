Cuenta pública: menos ensayos y más certezas

¿Qué están expresando la mayoría de las personas con los recientes veredictos en las urnas? Incertidumbre por su bienestar presente y futuro expresado en el agotamiento de la paciencia democrática y voto castigo. Frente a esto hoy los ciudadanos están demandando certezas no ensayos o pilotos en la resolución de los problemas públicos. El gobierno puede hacer cosas para reducir esos miedos e incertidumbre. Ya lo dijo el propio Presidente Boric: menos ideología y más gestión para alcanzar resultados en clave de seguridades respecto del futuro de las vidas de las personas. La gente no está polarizada ideológicamente lo está de manera afectiva por los miedos e inseguridades que está exacerbando una grieta que parecemos ignorar. Los ciudadanos quieren seguridad acerca que los cambios no los harán perder lo poco que han conseguido.

Nuevamente se ha tomado la conversación política la discusión acerca de los contenidos, alcances y expectativas sobre la próxima cuenta pública. Este acto republicano tiene por objeto rendir cuentas sobre los resultados de la marcha de la nación. ¿Por qué importan los resultados? Porque al final del día resultados es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno. Y la cuenta sobre la marcha del Estado de la Nación es el momento donde se contrastan las promesas con lo logrado. Bien o mal los gobiernos saben que cuando se rompe el compromiso ético vinculante entre prometido y lo realizado, los electores lo castigan con dureza. Por eso los gobiernos empeñan su palabra cuando anuncian su proyecto de gestión. Palabra que valida con su cumplimiento y el país evalúa por sus resultados. De eso se trata este ejercicio de rendición de cuentas.

Este acto ha devenido también en los últimos años en un momento en que los gobernantes definen prioridades y hacen apuestas. Cualesquiera hayan sido las dificultades de la administración en la gestión de su proyecto el gobierno debe anunciar resultados y su gestión será evaluada por ellos. No hay otra forma de liderar y gobernar. La política exige hacer ofertas para sumar apoyos. La pregunta que sigue entonces es ¿dónde colocar los énfasis de estas apuestas? Cualquier análisis situacional nos muestra que como nunca se requiere mejorar la sintonía fina y conexión con los “dolores de la gente” más que con ensayos o intentos prematuros por dejar legados. Es clave entender que quienes deciden lo que es valioso e importante en una sociedad no son los gobiernos sino los ciudadanos. Y es aquí donde se abre una ventana de oportunidad para La Moneda. La ventaja de tener elecciones todos los años es poder leer el sentido del voto que está trasladando un mensaje que va más allá del resultado electoral. Se nos parece olvidar que las preferencias públicas constituyen el corazón del valor público. En una democracia, sólo el público puede determinar lo que es verdaderamente de valor para él.

¿Qué están expresando la mayoría de las personas con los recientes veredictos en las urnas? Incertidumbre por su bienestar presente y futuro expresado en el agotamiento de la paciencia democrática y voto castigo. Frente a esto hoy los ciudadanos están demandando certezas no ensayos o pilotos en la resolución de los problemas públicos. El gobierno puede hacer cosas para reducir esos miedos e incertidumbre. Ya lo dijo el propio Presidente Boric: menos ideología y más gestión para alcanzar resultados en clave de seguridades respecto del futuro de las vidas de las personas. La gente no está polarizada ideológicamente lo está de manera afectiva por los miedos e inseguridades que está exacerbando una grieta que parecemos ignorar. Los ciudadanos quieren seguridad acerca que los cambios no los harán perder lo poco que han conseguido.

El gobierno debe recuperar la confianza, que se ubica en el corazón de la relación entre ciudadanos y Estado, para reconectar con esa idea de valor público que es más Chile del que se ha construido y no menos. A esto es lo que debe apostar La Moneda más que a una pulsión por el legado.