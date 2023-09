Marcha por conmemoración de golpe de Estado empañada por incidentes y destrozos

La tradicional marcha por el centro de Santiago hacia el Cementerio General, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, se vio empañada este domingo por incidentes y destrozos.

La marcha comenzó en el Metro Los Héroes y transcurrió por la Alameda rumbo a avenida La Paz, para terminar en el Cementerio General.

Incluso participó el juez español que estuvo a cargo del procesamiento del general Augusto Pinochet a principios de siglo, Baltasar Garzón.

Garzón, que portaba unas gafas similares a las icónicas que llevaba Allende, pidió “no olvidar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, un asalto a la democracia, un golpe de Estado violento que supuso la apertura de un régimen de temor y la negación de los derechos humanos”.

“Mientras no haya justicia, no haya verdad, jamás dejaremos de marchar. Hay que sanar las heridas con justicia verdadera, reparación y garantías para el nunca más”, dijo a EFE un manifestante que pidió no ser identificado.

A su lado, otro joven que tampoco quiso revelar su nombre, dijo a EFE que la marcha “es un compromiso con la memoria, para que en este país nunca más se vuelva a quebrar la democracia y las Fuerzas Armadas traicionen a su pueblo”.

La marcha transcurrió mayormente de forma pacífica, e incluso fue acompañada momentáneamente por el Presidente Gabriel Boric.

Otras autoridades de Gobierno también se hicieron presente en el evento, que mayoritariamente se desarrollaba de manera pacífica. Tal es el caso de la vocera, Camila Vallejo; y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, según informó emol.com.

Posteriormente, el Presidente Boric condenó “categóricamente” y sin “ningún tipo de matiz”, los desmanes que se han reportado, en la previa del 50 aniversario del golpe de Estado.

“Hoy los familiares de los detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados políticos por la dictadura participaron en una marcha en que después de mucho tiempo se autorizó el paso por Morandé 80. Participé orgulloso con ellos, porque estoy convencido que gracias a su lucha incansable por verdad y justicia es que hoy nosotros estamos aquí. Les debemos mucho como país aún y ese es el sentido profundo del Plan Nacional de Búsqueda”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

No obstante, aseguró que “al final de esta marcha, grupos pequeños de encapuchados de negro buscaron reventar la manifestación. Rompieron vidrios y atacaron indistintamente a agrupaciones y militantes de partidos políticos como la JS, el PC y CS entre otros. Después causaron desmanes en el camino y terminaron violentando tumbas en el cementerio general, entre ellas la del ex senador Jaime Guzmán”.

Agregó que condena “categóricamente estos hechos sin ningún tipo de matiz. Su intolerancia y violencia no deben tener cabida en democracia y quienes hayan sido participes de estos actos deberán enfrentar la ley y el Estado de Derecho”.

De hecho, agregó que “su irracionalidad de atacar aquello por lo que Allende y tantos otros demócratas lucharon, es vil y ruin. Son también adversarios de la democracia y el entendimiento con quienes piensan distinto, que queremos construir. No nos amedrentan ni intimidan, somos muchos más los que queremos, y vamos a avanzar por transformaciones sociales en paz y diálogo”.

Previamente, al margen de la manifestación, encapuchados se enfrentaron tanto con manifestantes, como con locatarios de negocios y también carabineros.

Frente a La Moneda, varias personas que ocultaban sus rostros se descolgaron de la manifestación y causaron destrozos en ventanales del palacio presidencial, hasta que fueron repelidos por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile.

Asimismo, se informó de incidentes en el Mercado Tirso de Molina de la comuna de Recoleta, donde locatarios también enfrentaron a personas encapuchadas.

“Hay seis ventanales de La Moneda que han sido rotos, hay dos rayados en el muro de La Moneda y ha habido daños en el Centro Cultural de La Moneda”, detalló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que informó de tres detenidos e igual número de uniformados lesionados hasta el momento.

Debido a esto “el Gobierno se va a querellar por desórdenes públicos, y en el caso de los daños a un edificio que no sólo es el Palacio de la Moneda, sino que es un monumento nacional de carácter histórico, se van a entregar todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado”.

Respecto de los hechos de violencia registrados en el contexto de la romería, Monsalve aseguró que se trata de “grupos minoritarios que se han infiltrado”, quienes “vulneran la memoria y le faltan el respeto al país”.