Contesse y texto constitucional: “Hace difícil alcanzar índices de justicia y por tanto paz social”

El abogado de la Universidad Diego Portales, máster y doctor en derecho por la Universidad de Yale, fue electo en primera vuelta para conformar este comité cuya función principal es supervisar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. En conversación con El Mostrador, Contesse comenta las principales funciones de este organismo internacional, y su incidencia en la promoción del multilateralismo y la defensa de los derechos humanos.

Además, como experto en derecho constitucional, ofrece su balance del texto que será sometido a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

“Lo que es interesante y preocupante es que, desde la perspectiva del derecho internacional, esta propuesta de Constitución retrocede en ámbitos donde Chile por obligación internacional no puede retroceder. Hay un principio fundamental, por ejemplo, en materia de derechos sociales, que es el principio de no regresividad. O sea, tú tienes un Estado que hace esfuerzos por poder expandir la provisión de derechos sociales, ya sea de manera privada o pública en su provisión. Y lo que tenemos ahora es una Constitución que retrocede en ese aspecto, comprometiendo obligaciones internacionales”, señala.

En esa línea, el académico también se refiere al reconocimiento de los pueblos originarios en el texto constitucional. “Es una materia que desapareció incluso antes de comenzar este proceso. Me parece que hubo una carga, que en algún momento nos va a costar, que fue sacar prácticamente del espacio público el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, reconocimientos colectivos, para qué hablar de la plurinacionalidad como concepto, no se puede ni hablar ese tema. No hay un reconocimiento que vaya más allá que lo declarativo en las normas generales”, afirma.