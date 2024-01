Exjefa del Registro Civil de Cauquenes fue condenada por malversación de caudales públicos

El Juzgado de Garantía de Cauquenes se dictó una condena de cuatro años contra la exjefa de la oficina local del Registro Civil de esta ciudad, por el delito de malversación de caudales públicos, informó radio Biobio.

El fiscal jefe Francisco Ávila explicó que durante el procedimiento abreviado se estableció que Liliana Ríos Concha cumplirá la condena en libertad vigilada intensiva. Se había apropiado de 24 millones de pesos.

La exjefa de la oficina del Registro Civil de Cauquenes deberá pagar, además, una multa de 48 millones de pesos y una inhabilitación en su grado medio, o sea, más de cinco años de imposibilidad e inhabilidad para ejercer cargos públicos o profesiones titulares.

“La importancia de este caso radica en la investigación rápida que efectuamos en la Fiscalía Local de Cauquenes, para poder establecer que la imputada -en su calidad de jefa del Registro Civil de Cauquenes-, recibía pero no ingresaba a los caudales públicos el dinero proveniente de las transferencias de vehículos que se efectuaban en las oficinas de las notarías de esta ciudad”, comentó Ávila.

Así también dijo que como consecuencia de aquello, “estos permisos y estas transferencias, mejor dicho, no eran ingresadas al sistema, las personas no obtenían su padrón y el dinero no era ingresado a los caudales públicos”.

“Por lo tanto, se estableció que aquello correspondía al delito de malversación de caudales públicos, un delito grave, de corrupción, en el cual el día de hoy, dentro de este año, se logró la sentencia condenatoria y toda la investigación correspondiente”, precisó el persecutor.