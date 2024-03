Leitao y apoyo militar en la RM: “El crimen organizado le ha ido ganando espacio a la democracia”

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), declaró su apoyo a la propuesta que reinstaló el alcalde Tomás Vodanovic, de utilizar fuerzas militares en comunas de la Región Metropolitana para fortalecer labores de seguridad.

En entrevista con LUN, la autoridad municipal explica que la idea sería establecer un trabajo colaborativo entre las FF.AA. y Carabineros, ya que no es posible pedirle a la policía uniformada que enfrente al crimen organizado con los recursos que dispone para el delito común.

“Esta es una polémica bien extraña, porque este es un tema que varios alcaldes hemos planteado hace tiempo. Primero, cuando el gobernador de la RM, Claudio Orrego, planteó el Estado de Excepción, el gobierno dijo que no era posible. El alcalde de Estación Central también planteó esta alternativa a la cual varios nos plegamos, pero no pasaba nada hasta ahora que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, lo dijo, probablemente, por su cercanía con el gobierno”, afirmó.

Leitao agrega que lo ideal sería coordinar un trabajo mixto entre Carabineros y las fuerzas militares. Por ejemplo, “que haya una patrulla militar blindada acompañando a los carabineros. Ahí en vez de tener diez carabineros en el mismo sector, como ocurre, por ejemplo, en la Alameda, podrías tener tres que estarían completados con militares. Entonces, esas policías se podrían redestinar a patrullaje en barrios”.

La alcaldesa de Peñalolén desestimó la idea de una “derrota política frente a la delincuencia”, por el hecho de recurrir a las FF.AA. para despliegue en zonas urbanas.

“Probablemente es un retroceso en el entendido que cuando se está en democracia se espera que los militares estén en los cuarteles y no en la calle, pero obedece a la evolución del crímen organizado, que le ha ido ganando espacio a la democracia. Hoy lo que pedimos es que los militares nos puedan colaborar, porque las policías están debilitadas, como una transición, mientras las policías se preparan”, indicó.

Por otra parte, la edil también se refirió a las opiniones de los alcaldes Daniel Jadue y Carlos Cuadrado, quienes difieren de la idea de acudir a militares para labores de orden público.

“A la gente hoy le importa bien poco la militancia cuando necesitan que las autoridades empaticen. Evelyn Mattei, por ejemplo, dice que los militares no están preparados, pero obviamente no va a comprender lo que no le toca vivir a diario, porque la realidad de nuestras poblaciones es muy diferente. La gente está con temor y para eso necesitamos medidas extraordinarias”, declaró.

Respecto a qué tipo de despliegue militar sería de utilidad para su comuna, Leitao señaló que es importante “disponer de vehículos blindados para entrar en algunos lugares donde haya denuncia de cosas es primordial. Esa sería una contribución. (…) Los segundo, es que tenemos estaciones de metro y terminales de buses, más de cinco terminales. Un par de ellos son bastante grandes, y, claramente, son lugares con gran afluencia de público, también en hospitales, donde bandas criminales llegan a dejar heridos”.