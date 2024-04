Eric Aedo y presentación de censura: “No soportan que una militante del PC dirija esta Cámara”

En un nuevo programa de La Semana Política los diputados y jefes de bancada, Eric Aedo (DC) y Jorge Guzmán (Evópoli), debatieron sobre la presentación de las dos solicitudes destitución de la mesa directiva de la Cámara, debido a las acusaciones de intervencionismo por parte del ministro Elizalde en el proceso de negociación de la testera.

El diputado Guzmán afirmó que como bancada Evópoli votarían a favor de la censura, debido a que “sería inaceptable que un poder del Estado distinto al Poder Legislativo se inmiscuya directamente haciendo ofrecimientos respecto a las decisiones que se van a tomar en la Cámara”.

“Independiente de las aclaraciones del diputado Rivas, independiente de las aclaraciones que haga el ministro Elizalde, nosotros vamos a votar a favor de la censura y ya lo hemos declarado. Porque vamos a defender siempre la independencia, la separación de poderes y la autonomía en la forma en que se toman decisiones dentro del Poder Legislativo. Lo que no podemos aceptar es que esta presidencia tenga eventualmente un origen ilegítimo y ese origen ilegítimo sería aceptar ofrecimientos por parte del Poder Ejecutivo”. (…) Lo que vimos el día lunes me parece preocupante, (…) que otro parlamentario haya dicho que lo llamó directamente el ministro Elizalde, y no me refiero al vicepresidente Gaspar Rivas, sino que otro parlamentario que recibió llamadas del ministro haciendo ofrecimientos, entonces frente a esas dudas claro que se pierde en cierta medida la legitimidad de la mesa, se le resta valor a la democracia”, señaló.

Por su parte, Eric Aedo, actual segundo vicepresidente de la corporación, rechazó las acusaciones de intervencionismo e insistió en la legitimidad de la mesa electa democráticamente. “Se explicó que el acuerdo político está escrito desde marzo del 2022, aquí no ha habido ningún ofrecimiento, estaba establecido quienes integrarían las futuras mesas, eso incorporaba al PDG y a Demócratas, entre otros partidos”, indicó.

“Insistir en ese punto me parece que no es honesto, porque en realidad aquí lo que se está buscando es una excusa con una mala declaración del vicepresidente, pero en definitiva es que no soportan que una militante del PC dirija esta Cámara, por favor no nos engañemos. La votación de este lunes es una votación de principios, en ese sentido espero que haya una reflexión profunda por parte de todos los diputados y diputadas. (…) Creo que se abriría una situación muy compleja, vamos a entrar en un loop de censuras, de prohibirle a uno estar o no estar, me parece que va a dañar la gobernabilidad de la Cámara y va a tener un efecto político sobre el país”, agregó.