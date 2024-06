Juntos y Revueltos: Corea del Centro con Iván Weissman y Rodrigo Castillo sobre economía y política

Hoy en un nuevo viernes de “Corea del Centro” en Juntos y Revueltos con Fran Castillo, Iván Weissman y Rodrigo Castillo conversaron sobre economía a partir del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que anotó una variación mensual de 0,3%, acumulando 2,4% en el año y 4,1% a doce meses. “Eso no cambia las expectativas de que a final de año vamos a estar por debajo del cuatro. La meta del Banco Central es tres, pero sí confirma algo que veníamos diciendo y lo dijo también el Banco Central, que el ritmo del enfriamiento de la inflación, que fue muy rápido el año pasado, va a empezar a hacerse más lento”, afirmó el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.

A su vez, el abogado y exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, agregó que: “Yo diría que hay dos factores aquí que probablemente sean vitales para reactivar empleo y para la vida. En primer lugar, mantener acotada la inflación, cosa que pareciera que es una meta que hemos concluido con bastante decisión. Eso, además, tiene dos consecuencias. Buen crecimiento respecto a las expectativas, con una inflación acotada, que permite bajar tasas de interés, que, a su vez, permite reactivar la capacidad de crédito para las personas, especialmente hipotecario, y también para las empresas, lo cual genera un círculo virtuoso”. Y, en segundo lugar, cómo perciben las personas estas mejoras. “Esto probablemente tenga muchísimo que ver con el empleo. Las personas se sienten más cómodas o sienten que pueden hacer un check positivo a lo que es su expectativa (…) Una de las grandes discusiones que seguimos teniendo en Chile, tiene que ver con esta idea de cuál es el tipo de trabajo no precario, y uno entiende que es aquel que tiene un contrato indefinido con horario establecido. Eso tiene dos problemas: un gran porcentaje de la población no quiere tener ese tipo de trabajos, cada vez más presente en los jóvenes. Y lo segundo tiene que ver con la flexibilidad del trabajo”, afirmó el abogado.

Por otro lado, con respecto a la discusión previsional, luego de que varios parlamentarios presentaran sus propuestas para una reforma al sistema de pensiones, desde el PPD han hecho la advertencia de plebiscitar un nuevo retiro. Al respecto, los panelistas de Juntos y Revueltos, también mencionaron la negativa del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ante la idea de un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales, propuesto, nuevamente, por la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista). “Ya lo dijo Mario Marcel; la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; la ministra de Trabajo, Jeannette Jara; que es una pésima política pública. Pero, cuando la política no da el ancho, empiezan los extremos”, afirmó Weissman.

En esta misma línea, Castillo aseguró que “no hay mejor momento para la derecha que “no hay mejor momento para la derecha que ahora. Y el único motivo, esta es mi opinión, es esta palabra que sacó roncha y que avergonzó a la Carola Tohá, el ‘antigabrielismo’; obviamente la expresión es mala, pero hay algo de verdad. Hay quienes simplemente no quieren concederle absolutamente ningún triunfo a este gobierno y que están dispuestos a pagar cualquier costo y a comportarse de forma irracional, para no permitirle a este gobierno cerrar su ciclo como un gobierno razonablemente exitoso, que sacó adelante grandes reformas. No están dispuestos a darle ese premio, porque no le perdonan al diputado Boric lo que le hizo a Piñera”, concluyó.