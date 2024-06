Reforma previsional: Gobierno insiste en avanzar en idea de legislar esta semana en el Senado

Para esta semana el Gobierno espera que la Comisión de Trabajo del Senado pueda despachar a sala la idea de legislar la reforma previsional, apelando a la “voluntad política de los parlamentarios para que esto avance”.

En conversación con el programa Mesa Central, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló que “aquí más que apurar el proyecto, creo que tenemos que tener un consenso”.

“Yo veo dificultad en ese consenso porque en las mesas de trabajo, ha habido un buen ánimo, pero a veces avanzamos tres pasos y retrocedemos dos. Creo que hay que tener de verdad la sensibilidad con la ciudadanía, particularmente con las mujeres”, dijo.

Asimismo, respondió ante las acusaciones de intransigencia por parte del Ejecutivo. “Se dice que el gobierno no ha cedido. Yo quiero recordar que el gobierno propuso en un momento la derogación del sistema de AFP. Derogar el sistema a tratar de que entreguen mejores pensiones es bien distinto. (…) Los cambios en la industria finalmente se están hablando en temas bastante menores. En temas de administración y no en la eliminación de las AFP. Ahora, ¿nosotros vamos a terminar con las AFP? Claramente no. No es el momento”, señaló.

Por su parte, el senador de RN, Manuel José Ossandón, también se pronunció esta jornada señalando que “la primera reflexión es, si toda la derecha hace un tiempo atrás estaba 3-3, ahora está pegada en el 6-0. Bueno, sentémonos a ver cuál es la media para ver que exista solidaridad. Y otra cosa muy importante, que lo conversamos hace un rato, que los técnicos demuestren que esto resulte y que realmente sea una solución”.

Sobre el nudo en la distribución del 6% de cotización adicional y la intransigencia de la oposición respecto al 6-0, Ossandón afirmó que “ahí está la pega de Evelyn Matthei, la tregua, sentar a la mesa, políticos y técnicos, políticos capaces de demostrar que esto es un deber moral. Si no tomamos estos temas, vamos a volver al estallido social”.

Ministra Jara insiste en avanzar en votación de idea de legislar

En entrevista con el programa Estado Nacional, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respondió a las críticas sobre la insistencia del Gobierno de votar la idea de legislar esta semana. “Aquí cuando uno no avanza ni siquiera en la idea de legislar, es bien difícil que en las cosas particulares podamos avanzar, porque la mecánica legislativa en el Senado indica que para poder introducir las indicaciones en las cuales estamos meridianamente de acuerdo, primero se necesita aprobar la idea de legislar”, aclaró.

“Creemos que ya es tiempo razonable. El proyecto de ley lleva 19 meses en el Congreso. No hay más razones para seguir posponiéndolo. Pero además, porque nos asiste una preocupación, dado que la líder del sector, la alcaldesa Matthei, ha salido a señalar que el tema de pensiones no es importante para los chilenos. Entonces, nos preocupa que esas declaraciones puedan incidir en la votación de los senadores, porque los problemas no se solucionan ocultándolos. Los problemas se solucionan tomando medidas. Y las pensiones en nuestro país son un problema”, agregó.

Respecto a las declaraciones de la senadora Vodanovic, sobre que este proyecto no buscaría terminar con las AFP, Jara indicó que “el foco de la reforma previsional no tiene que ver con matar a una industria, cerrar algo, terminar con alguien. El foco tiene que ver con subir las pensiones. Y regular la industria”.

No obstante, subrayó que “tenemos una propuesta que termina con las AFP porque las divide en dos funciones, la de inversión y la de soporte. En relación a los dichos de la senadora, creo que es su opinión, digamos, pero no es lo que nosotros hemos propuesto ni lo que hemos discutido. El foco, sí, está en mejorar las pensiones y para eso se tienen que hacer cambios en la industria”.

Sobre la distribución del 6% de cotización adicional, la jefa de la cartera de Trabajo reiteró que el 3-3 “es lo que alcanza para entregar los beneficios que ahora contamos, con las limitaciones que tienen, o sea, hasta 3 UF”. Ante la posibilidad de debatir sobre un 4-2, señaló que es algo que se tendría que evaluar, pero enfatizó que desde el Ejecutivo serán capaces de ceder “hasta que valga la pena”.

“Lo que sí quiero decirle es que, siendo de los temas más polémicos, el del seguro social, hay plena conciencia de que hay que subir pensiones hoy día. Y en relación a la industria, la verdad es que no he escuchado a ningún senador que defienda la AFP. Así que me llamaría mucho la atención que no pudiéramos avanzar en algo que es de tanta justicia para la gente. Dividir la industria para que tengan libertad de elegir, que haya más competencia y paguen comisiones más justas. Y ojalá, de paso, mejoren las rentabilidades, que harto a la baja que van”, concluyó.