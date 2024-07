Qué son las tías Pank y cómo reconocerlas: solteras, exitosas y sin hijos

Sí, así es como las nombró la especialista en mercadotecnia Melanie Notkin en el 2008, para referiste a todas las mujeres que no desean tener hijos. Con las sílabas en inglés PANK (Professional Aunt No Kids) se refiere a una tía profesional sin hijos.



Ellas son las tías buena onda, las que consienten a los hijos de sus hermanos, les protegen como si fueran su propia descendencia, les malcrían pero a la vez les educan y tienen una relación de afecto diferente a la de los padres, pero que no deja de ser igual de pura, verdadera, real y sana. Ellas son las tías PANK.

Que es una tía PANK

Las tías PANK no son madres pero sí son incondicionales con sus sobrinos. Ellas los consienten, los llevan de paseo, los sorprenden, entre muchas cosas más. En otras palabras, se podría decir que son las tías más cool.

Algunas de las características principales de estas tías favoritas son que tienen un estilo a la moda y muy atractivo. Les gusta viajar, cuentan con trabajo o una empresa propia y se enfocan en gastar su dinero en su bienestar. Algunas tienen pareja, otras no, pero se centran en vivir su vida al máximo.

Según una encuesta realizada por Savvy Auntie® y Weber Shandwick Research, el 81% de estas mujeres tiene entre 33 y 52 años, siendo los 36 años la edad promedio.

El 74% tienen un título universitario y buen ingreso económico, gastando cerca de 61 mil millones de dólares al año en regalos para sus sobrinos. Pero también, ofrecen “asistencia económica al proporcionar a los niños cosas que los padres a veces no pueden”.

Suelen ser una buena fuente de información para sus sobrinos en diversos temas como viajes o redes sociales, y tienen una posición bastante activa en la vida de al menos dos sobrinos.

Ellas son lo contrario a lo que antes se entendía como una tía sin hijos y no se cansan de defenderlo. La sociedad machista de no hace tantas décadas veía al sexo femenino que no tenía descendencia como mujeres ‘rotas’, inestables y probablemente con algún problema físico o psicológico por no cumplir con el papel vital que en teoría la sociedad les había otorgado. Por suerte, poco a poco está concepción de ‘tía solterona’ ha ido cambiando con el paso del tiempo (aunque aún queda mucho camino por recorrer) y fenómenos sociales como este ayudan a tener una visión más amplia y realista del papel que puede ocupar una tía o un tío con respecto a la educación y relación con sus sobrinos.