PNUD: estar a la altura

Agradezco al PNUD la oportunidad de –junto al alcalde Germán Codina– haber participado de la presentación del Informe de Desarrollo Humano 2024. Lo agradezco, porque resulta una herramienta fundamental para ayudar a entender las transformaciones que como sociedad se han producido, sobre todo después del estallido de 2019.

Resulta esclarecedor que la ciudadanía quiera cambios y cambios profundos. Y no con el ánimo de volver a una época determinada, sino para que los procesos y el presente sean de otro modo. El Informe nos demuestra que queda mucho por hacer y que el libro continúa abierto, para escribirlo entre todos y todas.

Es notorio también que el pueblo chileno cambia su mirada hacia estas transformaciones tan necesarias. Si bien requerimos de cambios profundos frente a desigualdades que son igualmente profundas, la comunidad se apunta por la gradualidad y por entender que los cambios requieren un ritmo, un tiempo y, agregaría en forma personal, que se necesita urgente crear instancias de conversación efectiva.

La democracia sobrevive. Pese a nuestra desconfianza en instituciones y representantes, la democracia sigue siendo preferida a cualquier otra forma de Gobierno y la gente está dispuesta a seguir concurriendo a depositar su voto. Esto es un alivio institucional, pero también una demanda democrática: creo que los liderazgos están llamados a hacer que ese voto valga la pena, que sus representados sientan orgullo de su voto, que las promesas se conviertan en realidad y que el diálogo constructivo reemplace el diálogo de sordos.

Quiero destacar además la alta intolerancia a la desigualdad y la valoración que tiene la gente hacia el Estado. Eso me llena de esperanza y es un llamado concreto y urgente a que las dirigencias de todos los sectores no demoren cambios estructurales fundamentales, como son las reformas de pensiones y tributaria.

La resiliencia del sistema político que menciona el informe no es eterna. Si bien se ha adaptado a las circunstancias y crisis sociales, el sistema debe entender que su cuenta corriente no es eterna. Debemos reparar nuestras relaciones. No quiero hablar de la dimensión Elite-Ciudadanía, que tanto mencionan y aprovechan los populismos en su discurso facilista. Quiero hablar de reparación. Y esta comienza en la escucha permanente y honesta de quien puede pensar distinto.

Acuerdos pragmáticos, dice el Informe 2024. Pero esos acuerdos deben ir bajo la condición de cambios profundos, con diálogo, en la búsqueda de disminuir la desigualdad y de fortalecer la participación y la cultura política de la ciudadanía.

Soy alcaldesa. Una alcaldesa en el territorio. Y, por tanto, entiendo, pues lo veo todos los días, que las personas se sientan muchas veces alejadas y en algunos casos abandonadas del poder central. Necesitamos observar los problemas de la realidad en todas sus dimensiones, contar con todos y todas para buscar las soluciones. Nuestra propuesta es vincular al Estado y cada una de sus ramas con la ciudadanía, aprovechando las instancias que nos ofrece.

Lo que no pueden entender vecinos y vecinas es que tras los fuertes vientos y lluvias de principios de agosto deban estar más de 10 días sin luz. O quizás lo pueden entender, pero no que su Estado no los defienda, y castigue a quien debe castigar. Porque el Estado está, entre otras mil cosas, para eso. Para estar del lado y al lado del vecino o vecina que no tiene luz, que no tiene agua o que no puede llegar a fin de mes. Y si no entendemos eso, es que probablemente nuestra ciudadanía tiene razón y no estamos a la altura para el cargo que representamos.