La investigadora Gloria Montenegro en carrera por el Premio de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas

Con más de 51 años dedicada al mundo de la academia y las ciencias, la prestigiosa investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Gloria Montenegro, entró en la competencia para ganar el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de Chile, en la versión 2024.

Montenegro, que además es profesora titular y emérita de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC, destaca por distintos hitos en ciencia e investigación como la reforestación de Isla de Pascua, junto a CONAF, con un programa para replantar con palma chilena (Jubaea chilensis). Además, trabajó por repoblar con mahute, una planta papyrifera que estaba casi extinguida en la isla.

Otro de sus hitos ha sido desarrollar una tecnología que certifica el poder antibacterial que posee la miel nativa de la Patagonia chilena, que actualmente se está posicionando a nivel internacional.

También destaca su trabajo sobre el manejo en el uso medicinal de plantas nativas, que inició con su trabajo en EE.UU., en un laboratorio de fitoquímica en la Universidad de Texas.

“La profesora ha dejado huella en muchas generaciones de alumnos, jóvenes, científicos, colaboradores, académicos, comunidades locales y en su familia, tanto por su vitalidad como por su amor por enseñar, transmitir nuevo conocimiento y aprender, contagiando a todos su pasión por la ciencia y la innovación”, señala el rector de la UC, Ignacio Sánchez.

La extensa experiencia académica y científica de Gloria Montenegro se complementa con numeras distinciones y premios internacionales, como el Premio Internacional L’Oréal-Unesco For Women in Science, que la posicionó como la primera latinoamericana en obtener ese reconocimiento. Además, el premio London Honey Awards 2021, por desarrollar la miel Terra Andes con Active Patagonia Factor (APF), en las categorías platino y bronce.

A la fecha, Gloria Montenegro posee más de 250 publicaciones científicas, 23 libros y 37 patentes y varias distinciones internacionales.

Mujeres científicas

–¿Cómo ve el rol de la mujer en el mundo de la ciencia en Chile?

-Todavía tenemos mucho que pelear por la equidad de género; hace falta que nos respeten, no sólo los hombres, las mujeres también. Que haya respeto y valor por lo que estamos haciendo como mujeres científicas. Hace falta que la sociedad nos vea igual que a los hombres. ¿Por qué no podemos lograr las mismas cosas? Los cerebros han evolucionado de forma similar; no debemos ser vistas de manera distinta.

-¿Qué significaría para usted obtener este reconocimiento?

-Sería importante y significativo que un premio que sólo ha sido otorgado a hombres, fuese ganado por una mujer. Sobre todo, porque el gobierno está preocupado que cada vez se valoren más a las mujeres en cualquier trabajo en el que estén. Sería un reconocimiento a mi vida, mi trayectoria y a toda la gente que me ha acompañado y trabajado conmigo: investigadores asociados, profesores asistentes, y estudiantes de magíster y doctorados. Sería un reconocimiento enorme el hito que su profesora sea la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de Chile.