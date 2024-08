“Esta decisión no la he tomado sola”: Mamá de Cony Capelli será candidata por el Frente Amplio

La madre de la ganadora de “Gran Hermano”, Constanza Capelli, rostro de reality y militante de Revolución Democrática, aseguró que iría a la papeleta como representante del Frente Amplio en la lista S-129.

Paola Capelli aseguró que la decisión no la habría tomado sola, sino “impulsada por el cariño, apoyo y confianza que ustedes, mi comunidad, me han brindado. Cada conversación, cada palabra de aliento, cada idea compartida, ha sido un motor que me impulsa a querer hacer más y mejor por todos nosotros”.

Capelli aseguró que su principal motivación para levantar una carrera política era participar en un proceso electoral que busca “contribuir de manera transversal al desarrollo de nuestra provincia a través del Gobierno Regional de Valparaíso”.

“Juntos, podemos emprender un camino hacia una gestión regional que priorice la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar de nuestras comunidades”, aseguró la candidata.

“Estoy convencida de que esta es una gran oportunidad para construir un futuro mejor desde lo colectivo”, concluyó la nueva carta del Frente Amplio en la Quinta Región.

Las próximas elecciones de Consejeros Regionales, alcaldes y concejales se desarrollarán el 26 y 27 de octubre próximo.