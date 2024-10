Con lo justo gana Sichel en Ñuñoa

El ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se impuso este domingo a la actual edil de la comuna de Ñuñoa, Emilia Ríos, del Frente Amplio.

Sichel obtuvo un 46,85% de los votos, mientras Ríos logró un 45,83 y reconoció su derrota en las redes sociales.

“Quiero invitar a todos aquellos que votaron por Emilia Ríos a sentirse parte de este proyecto”, expresó Sichel esta noche.

“Este proyecto es de Chile Vamos, este proyecto es de Demócratas y Amarillos, pero este proyecto sobre todo es de los ñuñoinos que de corazón creyeron en nosotros y también de aquellos que no creyeron en nosotros. Basta de una política que se basa en descalificar al otro, construyamos una política mejor. Y Ñuñoa tiene un gran desafío en Chile, es una comuna en que hay de todo, es integrada, hay diversidad, hay formas de mirar el mundo distinto, no queremos ser una caricatura de nadie. Lo que queremos es que la gente viva bien y para eso hay que hacer una gran gestión municipal”, señaló.

Al ser consultado sobre si había habido una revancha de la derecha al recuperar la comuna, Sichel dijo “no es una revancha, yo creo que es una revancha de los vecinos que muchas veces han visto como los municipios son capturados por poco y yo creo que están votando por alguien que prometió gestión, gestión, gestión y hacer las cosas bien y no llevarse el municipio para casa”

“Yo entiendo que muchos chilenos en algún minuto creyeron en la esperanza de cambio que representó el Frente Amplio. El problema es que ese no fue un cambio tranquilo, sino que ese fue un cambio violento, fue un cambio que muchas veces significó odiar a otros. Nuestro cambio es un cambio con esperanza, es un cambio con gestión, es un cambio transversal. Orgullosamente soy un independiente de Chile Vamos, pero si algo me pone feliz es que aquí están todos los colores, es impresionante, y aquí está por ahí la Pati que era concejal PPD, está Jaime Castillo que era alcalde DC, estuvo Jorge Burgos, está Amarillos, estamos todos. Eso demuestra también para la oposición como cuando trabajamos juntos no solo tenemos posibilidad de ganar elecciones, sino de gobernar bien. Nunca más la pelea es quien gana, sino como los chilenos pierden cuando se administran mal las platas públicas o cuando vienen a aprender en los municipios. Yo no vengo a aprender en este municipio, tengo una larga experiencia, lo que vengo es a hacer las cosas bien y acompañarme de un gran grupo de concejales”.

Agradecimiento

Por su parte, Ríos agradeció el apoyo recibido por los vecinos.

“Gracias a cada una y uno de ustedes por ser parte de este camino. Han sido tres años de trabajo intenso, de enfrentar desafíos importantes para construir juntos una Ñuñoa más justa, segura y verde. Aunque esta vez el resultado no fue el que esperábamos, estoy profundamente agradecida por el apoyo que recibí durante esta campaña tan dura, pero llena de convicciones y propuestas que nos representan”, expresó en redes sociales.

“Felicito a Sebastián Sichel por su triunfo y le deseo éxito en su gestión. Mi compromiso con Ñuñoa sigue intacto. Continuaré trabajando por nuestra comunidad, porque el amor por Ñuñoa y el deseo de ver mejor a nuestros barrios es más fuerte que cualquier resultado. Gracias, Ñuñoa, por la gran oportunidad y el honor de haber sido su alcaldesa”.

Del resto de los candidatos, el ecologista José Ormazábal se quedó con el 4,01% de los votos y el social cristiano Emilio Romero obtuvo el 3,30%.

La disputa electoral entre Sichel y Ríos estuvo marcada por acusaciones cruzadas, donde incluso el expresidente del Banco Estado interpuso una querella por injurias graves contra el Frente Amplio, representado por su presidenta Constanza Martínez, acusando calumnias relacionadas al caso Hermosilla emitidas en redes sociales.