Organización MUZOSARE lamenta renuncia de Seremi ambiental y lo atribuye a proyecto inmobiliario

La organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví y Quintero (MUZOSARE) lamentó este sábado la renuncia del Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso Hernán Ramírez.

“Como MUZOSARE nos preguntamos, ¿qué tiene que ver este hecho, con la Aprobación del Proyecto de Maratué en la Comuna de Puchuncaví? Con esta actitud, nos ratifica una vez más, la gran consecuencia y compromiso del ex Seremi de medio Ambiente, Hernán Ramírez, quien no dudó en privilegiar el territorio por sobre un interés particular y esperamos continuar contando con su asesoría y apoyo”, señaló la organización en una declaración pública.

La entidad manifestó “lamentar, profundamente, la situación que está viviendo nuestro ex Seremi. La injusticia ambiental de nuestros territorios y la lucha que siempre hemos dado, para vivir en un ambiente libre de contaminación, ha contado con su apoyo y asesoría, sintiéndonos por primera vez, amparados por el Gobierno y el Estado”.

“Es así como el Gobierno del Presidente Boric le dio un impulso, fundamental, a la recuperación de nuestras comunidades, nombrando un Seremi de Medio Ambiente, que siempre luchó por proteger, especialmente, a Quintero y Puchuncaví, comunas muy dañadas ambientalmente, desde los años 60. Por eso hoy, nos desalienta e indigna la renuncia, que tuvo que presentar Hernán Ramírez, al constatar que la política gubernamental, no está por querer mejorar nuestra calidad de vida, sino que mantenerla y profundizarla”, continúa la declaración.

La organización reconoció que la Administración estatal, por convicción, tomó una “dura” decisión de cerrar la Fundición de Enami Ventanas (hoy Codelco), una de las fuentes más contaminantes, “que por décadas hemos sufrido en nuestros pueblos, lo que significó una gran esperanza, para los habitantes de ambas comunas”.

Sin embargo, “por el otro lado de la vereda, nos encontramos con la autorización de la instalación de una desalinizadora, que no sólo contaminará el aire sino que dañará, irremediablemente, la bahía de Quintero-Ventanas. Se nos aprueba una planta de hidrógeno, que se dice ‘verde’ pero que está muy lejos de serlo, siendo que es un elemento explosivo y su negocio será el transporte, más nocivo, peligroso y ni pensar en algún accidente o contacto con el agua, porque eso podría producir una explosión en cadena”.

“Hoy, las emisiones no cesan, la contaminación no da tregua, nuestros niños, niñas, adultos mayores, mujeres, hombres, deben sufrir, día a día, vivir en un ambiente tóxico, sin acceso a agua, alcantarillado, centros de salud colapsados y sin especialistas, falta de oportunidades laborales, escasez de viviendas dignas. Pero, a pesar de este modelo económico que prima, se aprueba, en la comuna de Puchuncaví un proyecto de la construcción de 14.000 viviendas, en el sector de Quirilluca, donde sólo 2.000 viviendas serán destinadas a sociales, representando tan sólo un 14.3% de solución, en 40 años, eso sumado al daño que provocará al único pulmón verde que tenemos en la zona, a sus acantilados, geroglifos, flora y fauna nativos y protegidos”.

Asimismo, “sumamos la aprobación de 5 proyectos fotovoltaicos sin ninguna consulta y que no va en la línea de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas que siguen sufriendo”.

“Nuestro territorio y su gente continúan siendo sacrificadas y obligadas a vivir en un ambiente contaminado por aire, tierra, agua, cada vez más dañada. Como Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví y Quintero, queremos expresar nuestra gratitud al ex Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, Hernán Ramírez y seguiremos trabajando, con el mismo compromiso y convicción por nuestra zona y su gente”, concluye la declaración.