Jeffrey Epstein detalla estrecha relación con Trump en cintas recientemente publicadas

Un autor y periodista de Nueva York ha publicado cintas de audio que parecen detallar cómo Donald Trump tuvo una estrecha relación social con el fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein que él ha negado durante mucho tiempo, reportó este sábado el diario británico The Guardian.

Las cintas, publicadas como parte de la serie de podcasts Fire and Fury por Michael Wolff, autor de tres libros sobre el primer mandato de Trump y la candidatura de 2020 para un segundo, y James Truman, ex periodista de NME y director editorial de Condé Nast, incluyen los pensamientos de Epstein sobre el funcionamiento interno del círculo íntimo del ex presidente estadounidense, según el diario.

Wolff dice que las grabaciones se realizaron durante una discusión con Epstein en 2017 sobre cómo escribir su biografía. Epstein se suicidó mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual dos años después. A pesar de sus crímenes, el rico financiero estaba en el corazón de un círculo social de ricos y poderosos en Estados Unidos y en el extranjero que contenía muchos nombres famosos.

100 horas

Wolff afirma que el extracto de la cinta es una mera fracción de unas “100 horas de Epstein hablando sobre el funcionamiento interno de la Casa Blanca de Trump y sobre su larga y profunda relación con Donald Trump”.

Trump elogió una vez a Epstein en una conversación con la revista New York en 2002, llamándolo “un tipo fantástico” e insinuando su interés por las mujeres “del lado joven”. Pero afirmó que la pareja se había peleado 15 años antes de que Epstein fuera condenado por un cargo de solicitación de prostitución en Florida en 2008.

“No era un fan suyo, eso se lo puedo decir”, dijo el presidente después de que Epstein fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual en 2019.

Las cintas de Fuego y Furia revelan a Epstein recordando cómo el entonces presidente Trump enfrentó a su círculo entre sí. “Su gente pelea entre sí y luego él envenena el pozo de afuera”, dice.

Funcionarios en disputa

El autor nombra a Steve Bannon, Reince Priebus y Kellyanne Conway entre los acólitos y funcionarios de Trump que se enfrentaron entre sí como cortesanos en un tribunal competitivo.

“Le dirá a 10 personas ‘Bannon es un cabrón’ y ‘Priebus no está haciendo un buen trabajo’ y ‘Kellyanne tiene una boca grande, ¿qué piensas?’

“‘Jamie Dimon [CEO de JPMorgan Chase] dice que eres un problema y que no debería retenerte. Y hablé con [el financiero] Carl Icahn. Y Carl cree que necesito un nuevo portavoz’”.

Epstein continúa su exposición del enfoque de gestión de Trump: “Así que Kelly[anne] –aunque contraté al marido de Kellyanne– Kellyanne es demasiado comodín. Y luego le dice a Bannon: ‘Sabes que realmente quiero retenerte, pero Kellyanne te odia’”.

En respuesta al podcast, Karoline Leavitt, secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump, dijo: “Wolff es un escritor deshonesto que habitualmente fabrica mentiras para vender libros de ficción porque claramente no tiene moral ni ética” y acusó al autor de hacer “estrafalarios calumnias falsas” y participar en “una flagrante interferencia electoral en nombre de Kamala Harris”.