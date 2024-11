Kristine Tompkins y su gran reto de conectar los parques nacionales de Sudamérica

La filántropa estadounidense Kristine Tompkins, conocida por su labor para restaurar el medio ambiente y la fauna salvaje en Argentina y Chile, ahora afronta un nuevo desafío: conectar los parques nacionales de Sudamérica a través de la cordillera de los Andes y los cursos de los ríos, explica en una entrevista con EFE.

“Hemos decidido trabajar en una escala continental”, explica Tompkins, de 74 años, durante una visita a Buenos Aires para poner en marcha su proyecto.

Su plan implica “reconectar biológicamente” Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, a través de los ríos, como si fueran autopistas; y Chile con Perú, Ecuador, Colombia, a través de los Andes, detalla, bajo la certeza de que su estrategia dará frutos en 25 años.

La iniciativa de Tompkins responde a la necesidad de enfrentar la “velocidad del cambio climático” y el impacto que está teniendo en la región.

Los Tompkins, de empresarios exitosos a conservacionistas

Kristine Tompkins -exdirectora ejecutiva de la marca de ropa Patagonia, elaborada de forma sostenible- y su difunto esposo, Douglas Tompkins(1943-2015) -creador de las firmas North Face y Esprit-, cambiaron hace 30 años su vida empresarial por la protección y restauración de la biodiversidad en el Cono Sur.

Su labor consistió en comprar grandes extensiones de terreno y crear parques nacionales en Chile y Argentina, que luego los cedieron a los Estados para su conservación. El matrimonio creó así Tompkins Conservation, ahora presidida por Kristine.

Para avanzar en su nueva estrategia, la ahora responsable de la fundación ya ha contactado con autoridades y organizaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina, desde donde han respondido con “asombro, entusiasmo y deseo de participar”.

“Vamos a conquistar esto”, afirma a EFE Tompkins, quien en las últimas semanas de gira por la región ha identificado a las personas que están dispuestas a trabajar en el proyecto, que tendrá a Argentina como base.

La primera mudanza de un animal salvaje

En su visita a Argentina, ha participado en el acompañamiento de una hembra yaguareté desde los Esteros del Iberá hasta el bosque El Impenetrable, áreas del noreste argentino donde trabaja su organización.

“Es la primera mudanza de un parque a otro de un individuo silvestre”, relata Tompkins, quien viajó en el avión pegada a la felina, que luego fue liberada en un área limitada para que se adapte al territorio.

Previamente habían identificado en El Impenetrable a tres machos yaguareté (considerado el mayor felino de América), por lo que hay altas posibilidades de que la hembra tenga cachorros: “fue una sorpresa total porque no había rastro de ellos en décadas”, argumentó.

“Casi cada día hay un milagro de una forma u otra”, relata Tompkins, al hacer hincapié en la “la resistencia que tienen (los animales). Si se les da un brazo para ayudarlos, saben qué hacer (…), solo necesitan el espacio y la paz para reintegrarse”.

De la desconfianza inicial al legado

Pese a la desconfianza inicial de los lugareños, los Tompkins han protegido más de seis millones de hectáreas de parques en Chile y en Argentina a través de Tompkins Conservation y sus socios.

“El impacto mayor fue cuando abrimos estos parques. Ahora hay senderos, restaurantes, camping, donde la ciudadanía de Chile o Argentina es bienvenida sin costo para visitar su propio terreno”, afirma.

Junto a sus organizaciones descendientes, Rewilding Argentina y Rewilding Chile, los Tompkins han ayudado a crear o ampliar 15 parques nacionales en ambos países y trabajan para recuperar especies prácticamente en extinción, como el jaguar, la guacamaya roja y verde, la nutria gigante de río, el ñandú de Darwin y el ciervo huemul.

Cuando falleció Douglas, “casi morí”, se sincera Kristine, pero hoy tiene la fuerza suficiente para llevar adelante el siguiente paso de su proyecto de vida.

Kristine, quien hoy vive en California, está “preocupada” por el futuro: “Yo no miro para atrás, tengo mucho orgullo por las cosas que hemos hecho, pero lo que me interesa es qué estamos haciendo de hoy en adelante (…). Yo no voy a ver el éxito ni el fin de nuestros desafíos”, concluye.