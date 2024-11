Trump y Harris encaran la recta final en empate técnico

Los candidatos demócrata y republicano a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump, se enfrentan a los días inmediatamente previos a las elecciones presidenciales de EEUU en situación de empate técnico a nivel nacional pero con cierta ventaja para el magnate en estados en disputa.

La media nacional de encuestas de RealClearPolitics coloca este domingo a Harris y a Trump con un 48,4 por ciento de voto para el candidato republicano frente a un 48,1 para su rival demócrata.

En los estados en disputa, Trump mantiene su ventaja en Arizona, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Harris gana en Wisconsin y Michigan. Solo Arizona y Georgia parecen claramente inclinados a Trump.

Esta media de encuestas cubre hasta este pasado sábado, 2 de noviembre, con un margen de error medio de +/- 3 puntos porcentuales.

Encuestas particulares, como la publicada este domingo por el ‘The New York Times’/Siena sí que ponen a Harris ligeramente por delante de Trump en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, pero mantienen la ventaja en Arizona del candidato republicano. Pensilvania, añade el sondeo, está por decidir.

Este sondeo, que también cubre hasta el 2 de noviembre, declara un margen de error de +/- 1,3 puntos porcentuales en cada estado.

“Venganza”

Harris reprochó este sábado a su rival estar “obsesionado por la venganza” y “buscar el poder sin control”, cuando faltan tan solo tres días para las elecciones.

“No se trata de alguien que esté pensando en cómo mejorar tu vida. Se trata de alguien cada vez más inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio, y que busca el poder sin control”, ha declarado la vicepresidenta durante un mitin en la localidad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte.

Harris se ha vuelto a presentar como la opción que “busca progresar” en lugar de “puntos políticos”, mientras el expresidente Trump está centrado en su “lista de enemigos”, subrayando la importancia de las presidenciales desde uno de los siete estados que probablemente determinen el futuro de la Casa Blanca.

Durante su intervención, la vicepresidenta fue interrumpida varias veces por algunos asistentes en protesta por el apoyo de la administración de Joe Biden a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, algo que se ha convertido en habitual durante la campaña.

Los manifestantes fueron escoltados hacia la salida, al tiempo que gritaron varias proclamas y levantaron pancartas en las que se leía: “Palestina libre”.

“No pasa nada. La democracia puede ser complicada. Así es la democracia”, ha dicho Harris en un primer momento mientras la multitud acallaba a los manifestantes.

Harris ha aprovechado para hacer un alegato en defensa de la democracia: “¿Sabéis qué? Una de las razones por las que estamos aquí es porque luchamos por nuestra democracia y por el derecho de la gente a decir lo que piensa”, ha declarado. “Pero ahora mismo, estoy hablando”.

En cuanto al apoyo a Israel en la Franja de Gaza, la demócrata ha asegurado que, de convertirse en jefa de la Casa Blanca, hará “todo lo que esté en (su) mano” para traer a los rehenes “a casa”. “Todos queremos que termine la guerra en Oriente Próximo”, ha expresado.

Anti migrantes

Trump, por su parte, ha reiterado este sábado que quiere “proteger a las mujeres”, asegurando que están siendo atacadas por “millones de personas entrando y llegando a los suburbios”, en alusión a los migrantes.

“Creo que las mujeres me aman, lo hacen, porque saben, ¿saben qué?, si no me tienen a mí, tienen millones de personas entrando y llegando a los suburbios. Dicen que las mujeres de los suburbios están siendo atacadas en este momento. Cuando estás sola en tu casa y tienes a este monstruo que salió de la cárcel… creo que preferirías tener a Trump”, ha dicho desde un mitin, recoge la cadena CNN.

El acto ha tenido lugar en Greensboro, en el estado de Carolina del Norte, uno de los siete estados que probablemente determinen el futuro de la Casa Blanca.

El expresidente ha asegurado que le va “muy bien con los hombres”, al tiempo que ha reconocido la existencia de una brecha de género cada vez mayor, según el mencionado canal. “Protegeré a nuestras mujeres, voy a proteger a nuestras mujeres. Me metí en tantos problemas, lo vieron”, ha dicho desoyendo el consejo de sus asesores de no retomar esta cuestión.

“Lo que hago es muy controvertido. No me importa, hago lo correcto. Quiero proteger a las mujeres, pero quiero proteger a nuestros hombres, quiero proteger a todos”, ha defendido después de que el miércoles asegurara desde Wisconsin que va a proteger a las mujeres estadounidenses “de los migrantes que llegan (…) les guste o no”.

Por otra parte, el magnate se ha presentado como el “padre de la fecundación”, en alusión a la técnica in vitro, al tiempo que ha pedido que se actúe tras la sentencia del Tribunal Supremo de Alabama sobre esta técnica de reproducción asistida, según la cuál los embriones congelados son niños y quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de homicidio.