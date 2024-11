Claudia Posadas, sobre Stella Díaz Varín: “Su poesía interpela al ser humano en sus máscaras éticas”

Ad portas de conmemorarse el centenario de su nacimiento y a casi dos décadas de su fallecimiento, poetas y académicas y académicos latinoamericanos se unen para homenajear a la icónica poeta chilena Stella Díaz Varín.

Convocados por Editorial Cuarto Propio de Chile, en colaboración con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y con el proyecto mexicano Púlsar Comunicación Cultural, este 16 de noviembre se darán cita para dialogar sobre el legado literario de la escritora.

Bajo el título “Homenaje internacional a Stella Díaz Varín (1926-2006) en la víspera del centenario de su nacimiento. Publicación en México por la UNAM de una antología de su obra”, la cita cultural virtual -abierta y gratuita a todo público- se desarrollará el sábado 16 de noviembre y será transmitida vía streaming.

Participarán en este encuentro los académicos y poetas chilenos y latinoamericanos Javier Bello, Soledad Falabella, Silvia Guerra (Uruguay), la Premio Nacional de Literatura 2024 Elvira Hernández, Eugenia Prado Bassi, Mercedes Roffé (Argentina), Rocío Silva Santiesteban (Perú) y Rodrigo Verdugo. Junto a ellas y ellos presentarán y moderarán Marisol Vera Giusti y Paloma Bravo de Editorial Cuarto Propio, y Claudia Posadas, antologadora de este volumen.

Posadas conversó con El Mostrador sobre el legado literario de Stella Díaz Varín, y las razones tras este homenaje y de la edición de la antología Stella Díaz Varín, publicada en la serie Vindictas. Poetas latinoamericanas, de la colección Material de Lectura de la UNAM.

Como destaca Claudia Posadas, Stella Díaz Varín “es una voz que contribuyó estéticamente en su momento con una propuesta particular y novedosa que no fue leída, que fue absolutamente invisibilizada porque no había los parámetros para estudiarla”. Conocedora de la escena poética local, Posadas fue además la editora y gestora del proyecto de antología de Carmen Berenger en México, volumen titulado Carmen Berenguer. Plaza Tomada (Poesía 1983-2020), publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, 2021).

A Díaz Varín se suman desde Chile a la serie Vindictas, Marta Brunet con la novela María Nadie; Julieta Kirkwood con su pensamiento feminista, y un plaquette de poesía de Wínnet de Rokha.

– ¿Cómo es que Stella Díaz Varín llega a esta colección de la UNAM?

– La colección de Vindictas fue creada por la escritora y directora General de Publicaciones y Fomento de la UNAM, Socorro Venegas, y ha sido uno de sus hitos en su gestión porque toma en cuenta el rescate y la revalorización a toda una serie de cuentistas, narradoras, poetas, cronistas y ensayistas cuya voz ha sido invisibilizada por el canon patriarcal, que tantos parámetros limitantes nos ha legado para poder ver con otras perspectivas a la literatura escrita por las mujeres.

La idea de integrar a Stella fue una propuesta mía, que tengo muchos años de relación con la literatura chilena porlecturas, viajes, amigos y maestros. Por ejemplo, para mi fue un hito la lucha que han tenido como el movimiento“Cuestiona tu canon” para mi labor como especialista, pues he estado dedicada a recuperar obras de mujeres, y en particular de la poesía chilena. Soy autora de la primera antología de Carmen Berenguer en México. En ese sentido también había visto la poesía de Stella, que me conmueve y me gusta muchísimo por diversas razones. Y bueno, pues tuve la iniciativa de proponerla en esta colección de la UNAM.

– ¿Cómo llegaste específicamente a Stella?

– Estuve una estancia artística en 2008 por seis meses en Santiago y en el sur. Por entonces conocía lo que todo mundo -Neruda, Parra, Gonzalo Rojas, Gabriela Mistral-, pero al llegar aquí, al ver una escena poética tan viva, tan honesta, quedé impactada. También cambió mi visión de Gabriela Mistral. Para mí ahora es una de las grandes y más importantes escritoras, y una voz plena de misterio que todavía queda mucho por estudiar. Pero no fue hasta 2016 que regresé a Chile, ahora a la FILSA pues México era invitado de honor, y me compré el libro de obra reunida de Cuarto Propio, me puse a estudiar y pues me encantó.

– ¿Qué encontraste en Stella desde tu perspectiva de género?

– Soy una ensayista de la poesía con lentes violeta, muy comprometida con mi género. Bueno, de primera me conmovió mucho la historia, y en segunda, todo lo que ha significado la invisibilización y la conceptualización limitante de la mujer escritora.

Me parece que Stella es una voz que contribuyó estéticamente en su momento con una propuesta particular y novedosa que fue absolutamente invisibilizada porque no había los parámetros para estudiarla, porque estaba el canon dominante de las grandes voces de su momento.

Stella es emblemática porque ella fue una figura siempre rebelde, retadora, interpeladora como me gustan. En su poesía interpela a lo humano, a la ética de lo humano, el ser humano en su ethos, al sistema. Stella fue denostada, fue nombrada por epítetos y nombres humillantes como “la poeta pugilista”, “la Bukowski chilena”, que a mí me parecen absolutamente absurdos. Y eso es muy emblemático de la invisibilización patriarcal de la mujer escritora, porque en vez de ver tu obra, su aporte, el diálogo estético que establece con su generación, lo que ven es “la musa de”, “la esposa de”, “la gran amante de quien sabe quién”, “la poeta que fue asesinada”; o sea, todo es a través de una anécdota.

– ¿Cuál ha sido la recepción de esta plaquette?

– Ha sido paulatino el tema, pero ha causado gran impacto. Ya está siendo estudiada en la Universidad Iberoamericana, por ejemplo. Recientemente en mis cursos de poesía, los alumnos se impactaron mucho por su historia y por su poesía y acaban de hacer un ensayo muy interesante. Además, presenté la plaquette en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con el apoyo de la UNAM. También, se han generado hasta el momento dos ensayos muy importantes escritos por doctoras académicas, una de la Universidad Iberoamericana, Tania Favela; y una nota de la doctora María Vázquez Valdés, directora de las bibliotecas del Congreso de la Unión de México.

– ¿Por qué este homenaje que reunirá a diversas voces de la poesía latinoamericana?

– Siempre me he movido con esta visión hispanoamericana y con escritoras que además son analistas, son ensayistas y están en este mismo circuito de revalorar y de estudiar a las escritoras y a las poetas latinoamericanas. Algunas de ellas y ellos han sido grandes amigas, maestras, algunas las estoy conociendo apenas a raíz de esto. El objetivo es que aporte la reflexión dentro de la escritura y la poesía latinoamericana escrita por mujeres, de que tenemos que leer con otras perspectivas, otros ojos, a nuestras antecesoras, a nuestras abuelas, a nuestras madres poéticas, y darles el lugar de honor que merecen, que les ha sido negado, porque también en el fondo es abrirnos nuestros propios caminos y nuestras propias escrituras. Es un espejo en el tiempo en el que nos debemos mirar, pero también tenemos que hacer brillar para que nos haga brillar. Entonces ese es el objetivo, y por eso están estas maestras y estas personalidades.

– ¿Qué llamado harías a las y los lectores para aproximarse a la obra de Stella Díaz Varín?

– Revaloremos esta poesía que interpela al ser humano en sus máscaras éticas, en sus valores, en sus máscaras del sistema y en sus máscaras del ethos, de la psique para encontrar al ser humano verdadero. Este es una poesía que interpela a los sistemas, en busca de un ser verdadero; muy congruente con la actitud de Stella de su búsqueda social. Ella realmente creía en el proyecto social en la Allende, el comunismo como un proyecto de ética y de encontrar verdaderamente al ser, y todo esto lo podemos ver en esta poesía.

Coordenadas

El homenaje internacional se realizará el sábado 16 de noviembre a las 16:00 hrs. de Chile, Uruguay y Argentina; a las 13:00 hrs. de México y 14:00 hrs. de Perú, y será transmitido por la página de Facebook de Cuarto Propio.