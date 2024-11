Presidente Gabriel Boric cierra su paso por la APEC con mensaje contra el “aislacionismo”

El Presidente Gabriel Boric culminó este sábado su participación en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2024, donde destacó la importancia de la unidad y el multilateralismo frente a las 21 economías que integran el espacio.

“Ante la amenaza del aislacionismo, de la negación a la crisis climática que algunos tienen, estemos más unidos que nunca”, señaló el mandatario durante su intervención en la jornada de clausura, instancia en la que se pudo ver acompañado por el presidente de China Xi Jinping y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El discurso del mandatario apuntó, en parte, contra las ideas que han instalado figuras como el presidente electo de Estado Unidos, Donal Trump, y del presidente de Argentina, Javier Milei. “Tenemos un problema que afrontar con mayor unidad entre quienes, independiente de nuestros sistemas políticos, vemos estas amenazas que existen sobre la humanidad de manera conjunta”, agregó.

Boric también destacó proyectos liderados por Chile, como el Cable de Humboldt y la protección de la Antártica como “continente de ciencia y paz”. Además de relevar el rol del país en la transición energética y la importancia de la cooperación para continuar con el desarrollo de energías renovables no convencionales como el hidrógeno verde.

“En Chile somos un país minero por excelencia desde hace mucho tiempo, tenemos grandes reservas de cobre, también grandes reservas de litio, hemos ido transformando nuestra matriz energética hacia energías renovables no convencionales, en particular, solar y eólica, estamos desarrollando y apostando fuerte por el hidrógeno verde, pero nada de eso sirve si no tenemos redes, contactos y cadenas de suministros que sean globales”, advirtió el jefe de Estado.

Tras su paso por Perú, el Presidente Gabriel Boric viajará a Río de Janeiro para participar en la cumbre del G20 Brasil 2024, donde aterrizará pasadas las 21.00 horas de este sábado. Para esta instancia se sumarán a la delegación presidencial la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.