Ministra Jara sobre pensiones: “Quedan pocos días para saber si en definitiva habrá acuerdo o no”

Este sábado la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó el avance de las negociaciones de la reforma previsional y las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric, donde afirmó que a las AFP no les gusta la reforma de pensiones, lo que sería una muy buena señal para avanzar.

En conversación con CHV Noticias, la secretaria de Estado señaló que ha sido la propia industria la que ha distorsionado el debate con su propaganda.

“Les han dicho a toda la gente: el 6% es tuyo, te lo quieren quitar. Y la verdad es que el 6% ni siquiera existe. Y yo realmente creo que su afán no es defender el 6% de nadie, sino que su afán es que la reforma fracase para que las normas que vienen precisamente a hacer que esta industria -generosa en sus utilidades para sí misma- tenga una regulación distinta y hacer caer cualquier posibilidad de cambio”, dijo.

Respecto a las conversaciones, Jara afirmó que “quedan pocos días para saber si en definitiva va a haber acuerdo o no”, a lo que agregó que “el acuerdo no está cerrado hasta que no se firme o se acuerde en definitiva. Con todo lo que veo, hay una buena disposición”.

“De la gran cantidad de temas que habían, hemos ido cerrando muchos, el seguro de lagunas previsionales, las formas de incentivar la cotización de los independientes. Un tema bien relevante como regular las comisiones fantasma, porque las personas no sólo le pagan comisión a las AFP por su sueldo, sino que también le sacan una comisión directamente por su saldo, de su saldo, a través de la administración de ciertos activos. Entonces hay varias cosas que ya estamos de acuerdo y en las que no habíamos estado de acuerdo hemos tenido avances”, agregó.

A propósito de las múltiples voces que inciden en el debate, la jefa de la cartera de Trabajo enfatizó en la necesidad de “hacer un esfuerzo por no darnos gustos propios, no darnos gustitos personales o gustitos de un determinado sector político, y cerrar el acuerdo de una buena vez”.

“La gente necesita que las pensiones suban. Necesitamos regular a una industria que tiene ganancias supermillonarias y necesitamos que el país, desde su sistema político, resuelva su problema”, indicó.

La autoridad también advirtió sobre la falta de transparencia por parte de la industria. “Si aquí hay falta de transparencia. Yo creo que sería súper importante que las propias AFP lo digan. Primero, nadie le va a quitar a nadie nada. O sea, esto no es una realidad. Esto se instaló como una fake news no porque las AFP están preocupadas de la plata de las personas, sino porque no quieren que las regulen . Y nosotros queremos desconcentrar esta industria, dividirla en dos, hacerla más eficiente, que las comisiones bajen, y que las comisiones, además, se alineen, se alineen con la rentabilidad de los fondos”, señaló.