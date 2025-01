Estudiantes alertaron sobre “puntajes inflados” en PAES rendidas en invierno 2024

Síntesis generada con OpenAI

Varios jóvenes notaron que sus puntajes en la PAES 2024 habían aumentado significativamente, llegando a superar los 300 puntos en algunos casos. La directora del Demre, Leonor Varas, explicó que esto no afectaba las postulaciones, ya que el error se debía a un problema de visualización de los puntajes, no a un cambio en los resultados. Aunque los casos notificados ya fueron corregidos, se instó a quienes no lo hicieron a verificar sus puntajes para evitar confusiones en el proceso de postulación.

Desarrollado por El Mostrador