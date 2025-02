Trump dice que habló con Putin sobre terminar la guerra

Síntesis generada con OpenAI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en una entrevista con el New York Post que ha mantenido conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la finalización de la guerra en Ucrania. Aunque no especificó cuándo ocurrieron estas charlas ni la frecuencia de las mismas, Trump afirmó que Putin desea detener la pérdida de vidas humanas. El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Mike Waltz, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no confirmaron ni desmintieron dichas conversaciones.

