Kristel Köbrich se prepara para hacer historia en la Natación de Tokio 2020

El Centro Acuático de Tokio será el escenario donde Kristel Köbrich se anotará una vez más en la historia grande del deporte nacional. La noche del lunes en Japón (08:00 de Chile) verá a la nadadora competir por quinta vez en unos Juegos Olímpicos, convirtiéndose en la segunda deportista chilena en alcanzar dicha marca, luego de que lo hiciera la ex atleta Érika Olivera.

Además, Kristel lo hará en su prueba favorita, los 1.500 metros, distancia que se compite por primera vez en una cita de los anillos. “Para mí es la misma responsabilidad y las mismas ganas, eso no ha cambiado, se me sigue poniendo la piel de gallina al igual que cuando tenía 18 años y fui a mis primeros Juegos Olímpicos”, analizó la mejor nadadora de la historia de Chile antes de viajar a Japón.

En cuanto a resultados, el Team Chile vio acción en diez disciplinas, en una jornada marcada por el debut de Francisca Crovetto en el Tiro Skeet, donde registró un puntaje de 66 sobre 75 platos en las tres primeras tandas, y de los primos Marco y Esteban Grimalt, quienes cayeron luchando punto a punto ante la dupla brasilera de Evandro y Bruno Schmidt, uno de los mejores binomios del planeta en el Vóleibol Playa.

Marco Grimalt expresó que "nos quedamos con muy buenas sensaciones, sobre todo para el debut y con una de las mejores duplas del mundo como lo es la brasileña".

Simona Castro, que terminó en el lugar 60º del All Around, dijo "estoy tranquila. Hubo muchas cosas buenas, también hubo problemas en la rutina de suelo pero por sobre todo estoy tranquila y más que nada feliz por haber disfrutado a concho".

En tanto Katina Proestakis, tras caer en primera ronda contra la polaca Martyna Jelinska, comentó que "al principio me entraron harto los nervios, antes de la preparación nunca en mi vida había competido inalámbrico, así que esa preparación me tomó un poco desprevenida. Pero igual lo disfruté, al final sentí que agarré un poco más de fuerza y me sentí mucho mejor".

Resultados Team Chile sábado 25 de julio

Manuel Selman – Surf: Eliminado tras quedar 4º en su heat de la Segunda Ronda.

Francisca Crovetto – Tiro: 66 aciertos en los primeros 75 platos.

Katina Proestakis – Esgrima: Perdió en primera ronda contra la polaca Martyna Jelinska.

C. Abaroa y E. Sanhueza – Remo: Quintos en su Repechaje, competirán en la Final C.

Primos Grimalt – Vóleibol Playa: Cayeron 2-1 ante la dupla brasilera.

Clemente Seguel – Vela: Quedó en el lugar 25º tras la primera regata.

Simona Castro – Gimnasia: Terminó en el lugar 60º del All Around.

Catalina Soto – Ciclismo: No pudo terminar la prueba.

Paulina Vega – Tenis de Mesa: Cayó 4-0 ante la tailandesa Suthasini Sawettabut.

Virginia Yarur – Ecuestre: Obtiene un puntaje de 66.227, no avanza a la final.

Horario Team Chile lunes 26 de julio

06:30 (17:30 del domingo en Chile): Diego Moya – Triatlón.

09:00 (20:00 del domingo en Chile): Francisca Crovetto – Tiro.

12:00 (23:00 del domingo en Chile): Clemente Seguel – Vela.

15:00 (02:00 del lunes en Chile) Martín Vidaurre – Ciclismo.

21:00 (08:00 del lunes en Chile): Kristel Köbrich – Natación.