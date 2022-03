Sueño mundialista sigue vivo: Arturo Vidal asegura que "tenemos chances" aunque Gary Medel reconoce que "nos aferramos a la calculadora"

El mediocampista nacional Arturo Vidal apuntó al optimismo de cara a la última fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar, el 29 de marzo frente a Uruguay, luego del duro traspié de esta noche por 4-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná.

"Las Clasificatorias son muy difíciles, si no estás preparado, o no te concentras, te pasa la cuenta y eso nos está pasando ahora", expresó de entrada el ‘King’.

No obstante, el jugador del Inter de Milán prefirió ver el vaso medio lleno con miras a la jornada final. "Todavía tenemos chances, tenemos un partido en casa, tenemos que descansar, prepararlo de la mejor forma y tratar de ganar el último partido y ver qué pasa, ojalá podamos clasificar”, dijo.

Incluso, el experimentado volante se declaró sorprendido ante una pregunta sobre si el haber quedado fuera de Qatar significaba el fin de la ‘Generación Dorada’, ganadora de dos Copa América.

"¿Cómo es eso? todavía no termina, tenemos un partido, tenemos chances, el que no cree, mala suerte. Nosotros tenemos todavía mucha fe, sabemos que está difícil, pero mientras tengamos chance vamos a pelear hasta el final", aseveró.

Gary Medel: “Nos aferramos a la calculadora”

El "Pitbull" manifestó que, mientras la Roja tenga chances de clasificarse al próximo Mundial de Qatar, deberán luchar al máximo por conseguir este objetivo. Reconoció que hubo grandes posibilidades de obtener muchos más puntos de los que cosechó hasta el momento y sentenció que el estado actual del equipo en las Eliminatorias Sudamericanas es producto de errores propios.

Medel aseguró que “quedamos con sensaciones muy amargas, nos vamos muy dolidos. Regalamos los dos primeros goles. Fue falta de inteligencia y pagamos los errores”.

El jugador del Bologna de Italia afirmó que “nos aferramos a la calculadora, como de costumbre este último tiempo. Perdimos muchos puntos valiosos en Chile y eso nos pasó la cuenta”.

“Estoy igual que Arturo (Vidal), me siento bien físicamente, siempre que me requiera la Selección voy a venir, hasta que nos saque uno mejor”, complementó Gary Medel.

Con el traspié en Río de Janeiro y a falta de una sola jornada, la ‘Roja’ se estacionó en el séptimo lugar de la tabla con 19 unidades.

Muy difícil panorama tiene Chile de cara a la última fecha de las Clasificatorias, donde enfrentará el día 29 de marzo a Uruguay en San Carlos de Apoquindo. No solo debe superar a la ‘Celeste’, sino que también esperar que Perú no supere como local a Paraguay y que Colombia no gane en su visita a Venezuela.