Universidad de Chile: Azul Azul presentará cambios en su directorio en la junta de accionista

Este viernes se realizará una junta de los accionistas de Azul Azul, concesionaria que administra al club Universidad de Chile. En la reunión se espera que su presidente, Michael Clark, muestre los respectivos informes que incluyen estado financieros y radiografía de la sociedad.

Según informa La Tercera, el segundo mayor accionista, Daniel Schapira, quien renunció en enero por diferencias con Clark, nombrará a nuevas personas en sus cupos liberados. "No están haciendo las cosas como uno espera. No significa que sea bueno o malo, pero no podemos seguir avalando decisiones que no te consultan. Lo hablé en su momento con Clark y Aubert, pero solo te tranquilizaban", señaló al medio.

El mismo Schapira, anunció que no venderá el 21,44% de las acciones que mantiene en el club laico, y que sentará en el directorio a ejecutivos identificados con la U.

En tanto, Sartor mantendrá a Clark en la presidencia. "Voy a seguir siendo el presidente, vamos a iniciar un nuevo ciclo y esperamos seguir mejorando las cosas y construir el proyecto que vinimos a hacer", indicó el propio representante de la testera azul. Se espera que hayan cambios con respecto a los miembros que lo acompañan.

Actualmente la mesa directiva esta compuesta por Michael Clark (presidente), Tamara Agnic, Miguel Luis Berr, Tomás Guiloff, Cristián Aubert, Miguel León y Roberto Nahum. La casa de estudio cuenta con Carolina Coppo y Andrés Weintraub.

Balance negativo

Cabe señalar que durante la temporada pasada, el fondo de inversión Tactical Sport adquirió los destinos del club -por US$15 millones- y dará su primer balance. Desde Azul Azul informaron que hay perdidas por $2.284 millones, superior a los $212 millones de 2020.

"La pérdida consolidada al 31 de diciembre de 2021, comparada con la registrada a igual periodo anterior, representa una caída que es producto de la nula recaudación de los eventos deportivos durante 2021, producto de las restricciones sanitarias impuestas por la autoridad sanitaria. Además, a igual periodo del año anterior se había materializado la transferencia del jugador Luis Rojas", indicó la concesionaria.