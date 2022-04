ANFP contacta a abogado que estuvo en el caso del boliviano Nelson Cabrera ante posible negligencia en la nacionalidad de Byron Castillo

La Asociación Nacional del Fútbol Profesional contactó al abogado brasileño, Eduardo Calezzo, para que investigue una posible irregularidad en la convocatoria de la selección ecuatoriana con el jugador, Byron Castillo, ya que se le acusa de haber nacido en Colombia.

El jurista brasileño ya tiene experiencia trabajando con la ANFP, puesto que estuvo en la investigación del caso del paraguayo nacionalizado boliviano, Nelson Cabrera, quien también tuvo irregularidades en su cambio de nacionalidad y le permitió a La Roja sumar tres puntos rumbo al Mundial de Rusia 2018, al cual no clasificó.

"Estamos recabando todos los antecedentes por vías formales para, luego de autentificar los hechos, tomar las acciones que sean pertinentes para reclamar los puntos", señalaron desde el ente rector del fútbol chileno a El Mercurio.

Si es que llegase a existir sanción a Ecuador, Chile es el principal beneficiado, puesto que el jugador en cuestión disputó los dos encuentros eliminatorios frente a La Roja, por lo que pasaría a ganar ambos partidos por tres a cero. Esto provoca que termine sumando 24 puntos y alcance la cuarta posición, clasificando directo al Mundial de Qatar 2022.

Tranquilidad desde Ecuador

El presidente de la Federación ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, negó cualquier irregularidad: "No existe eso… me parece que no es más que otra noticia".

Sobre la determinación que realizó un juicio en Ecuador, el cual señaló que Castillo nació en Tumaco, distrito colombiano, y no en General Villamil, en las cercanías de Guayaquil. "No conozco ningún juicio nuevo2, expresó Egas.