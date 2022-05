Nuevo formato para la temporada 2024/25 de la Champions League: serán 36 equipos y fase modo liga

La UEFA anunció este martes que la Champions League -mayor competición europea de clubes- tendrá grandes modificaciones en la temporada 2024/25, esto tras consultar a todos los entes interesados en el certamen.

Entre las mayores modificaciones que se vienen para el torneo, se encuentra la cantidad de equipos participantes en fase de grupos, de 32 pasaran a 36 clubes. Esto indica que cada equipo disputará ocho encuentros contra ocho equipos distintos.

La clasificación a octavos de final será de la siguiente manera: los primeros ocho de la tabla de posiciones, mientras que el resto -desde el 9° al 24°- deberán jugar playoffs para ver quienes pasan a la siguiente fase.

Los nuevos cuatro cupos entregados a la fase de grupos, serán entregados de la siguiente forma:

Sobre este nuevo formato, el presidente de la UEFA, Aleksader Ceferin, indicó que "estamos convencidos de que el formato elegido logra el equilibrio adecuado, mejorará el equilibrio competitivo y generará ingresos sólidos que se pueden distribuir entre los clubes, las ligas y el fútbol base de todo nuestro continente".

⚽ The #UEFAExCo has approved the final format and access list for UEFA club competitions from the 2024/25 season.

✅ No more access granted based on club coefficients.

✅ Eight matches instead of ten in the new league phase.

Full details: ⬇️#UCL #UEL #UECL

— UEFA (@UEFA) May 10, 2022