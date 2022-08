Alexis Sánchez y Charles Aránguiz conocieron sus rivales para la fase de grupos de Champions League

Durante esta jornada se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, competición que disputarán dos futbolistas chilenos: Alexis Sánchez con Olympique Marsella y Charles Aránguiz con Bayer Leverkusen.

Ambos futbolistas nacionales conocieron a sus próximos rivales en el certamen de equipos más importante de Europa. Si bien, este torneo agrupa a los equipos más fuertes del continente, tanto el Marsella de Sánchez como el Leverkusen de Aránguiz quedaron en grupos en el que están llamados a pelear por la clasificación.

Entre los cruces más interesantes destaca el Bayern Múnich vs Barcelona, Ajax vs Liverpool, Milan vs Chelsea y Manchester City vs Borussia Dortmund.

El sorteo fue:

GRUPO A

Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers

GRUPO B

Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen y Club Brujas

GRUPO C

Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán y Victoria Pilsen

GRUPO D

Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting de Lisboa y Olympique de Marsella

GRUPO E

A.C. Milan, Chelsea, RB Salzburgo y Dinamo Zagreb

GRUPO F

Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic

GRUPO G







Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y FC Copenhague

GRUPO H

París Saint-Germain, Juventus, Benfica y Macabi Haifa

FECHAS DE LA FASE DE GRUPOS

Jornada 1: 6-7 de septiembre

Jornada 2: 13-14 de septiembre

Jornada 3: 4-5 de octubre

Jornada 4: 11-12 octubre

Jornada 5: 25-26 de octubre

Jornada 6: 1-2 de noviembre

Sorteo de octavos de final: 7 de noviembre