Baja en La Roja: Blackburn Rovers no cede a Ben Brereton para darle descanso

Importante baja para la selección chilena se reportó durante este lunes, luego de que el Blackburn Rovers decidiera no ceder a Ben Brereton para la fecha FIFA de noviembre.

A recordar que La Roja va a disputar amistosos contra Polonia y Eslovaquia. El miércoles 16 Chile enfrentará al país comandado por Robert Lewandowski, mientras que el mismo día que empieza el Mundial de Qatar 2022, el cuadro nacional se enfrentará a los eslovacos (20 de noviembre).

El cuadro inglés indicó que está decisión responde a darle "un merecido descanso" durante las vacaciones, tras el apretado calendario que tuvo el delantero este año.

Su entrenador, Jon Dahl Tomasson, señaló que Brereton siempre quiere hacerlo bien por Chile, pero que esta vez necesita descansar por lo que se le mantendrá en casa.

"Estoy seguro de que a Ben le encantaría ir, porque siempre quiere ayudar a todos los equipos del mundo, porque ama mucho el juego, pero por otro lado debemos proteger y cuidar a Ben como club", agregó.

Por su parte, el jugador escribió en sus redes sociales las razones por la que no asistirá a jugar con La Roja en esta fecha FIFA. "Desafortunadamente debido a una lesión menor prolongada Blackburn no me puede liberar para jugar en los próximos amistosos contra Polonia y Eslovaquia. El tratamiento de la lesión comienza hoy día seguido con un período de recuperación", comenzó el mensaje.

"Estoy muy decepcionado por perderme estos partidos, pero aprovecharé el tiempo para recibir el tratamiento requerido y volver completamente en forma. Les deseo todo el éxito a todos mis compañeros del equipo chileno", terminó Ben mediante Instagram.





Ver esta publicación en Instagram