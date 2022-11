Amanda Cerna, la deportista que "se atrevió a seguir sus sueños" y hoy está nominada para ser la mejor atleta paralímpica de América

Aunque en un comienzo no buscaba ser atleta, la vida la llevó por ese camino. Oriunda de la Isla Grande de Chiloé, Amanda Cerna sabe de esfuerzo y sacrificios. Sus padres y su hermana melliza han sido sus "pilares" en el deporte, como ella misma define en conversación con El Mostrador.

Desde los 5 años de edad comenzó a practicar deporte, pasó por la gimnasia rítmica, basquetbol, balonmano y fútbol, pero no fue sino hasta que tenía 11 años, en quinto básico, cuando se encontró fortuitamente con la pasión que la ha llevado a conseguir grandes logros, tanto para ella como para el país.

"El camino del deporte fue gracias a mis padres, ellos fueron los que me incentivaron a practicar deportes desde muy pequeña. Yo partí a los 5 años, pero no con atletismo. Comencé con la gimnasia rítmica, balonmano, fútbol, de todo un poco; hasta que, cuando tenía 11 años, se abrió el taller de atletismo en el colegio en el que yo iba en Chiloé", comenta.

Otra persona importante en su vida y uno de sus pilares es su hermana melliza, Javiera Cerna, quien siempre la acompañó a practicar deportes o, incluso, algo tan sencillo como competir por quién llegaba primero a la esquina de una calle. Los primeros atisbos del camino que le depararía la vida.

"Practicaba todos los deportes con ella, hacíamos todo juntas, y ahí mis papás se dieron cuenta de que nos gustaba mucho correr. Con mi hermana hacíamos competencias en la calle de quién llegaba primero a la esquina y cosas así. Nos gustaba correr y apenas se abrió ese taller nos inscribieron, y hasta el día de hoy que practico atletismo. Es mi pasión, estoy muy feliz y me siento muy afortunada de poder hacerlo", afirma.

A su corta edad (24 años) ha batido múltiples récords, fue campeona mundial y parapanamericana juvenil en 2017, posicionándose en el primer puesto del ranking mundial adulto ese mismo año. Clasificó a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde obtuvo el 4° lugar en los 400 metros planos y ganó torneos Grand Prix en Europa y México, consiguiendo colgarse dos medallas de oro. No obstante, el camino y el proceso –admite– no han sido del todo fáciles.

"Soy de la Isla de Chiloé, de Castro específicamente, y una de las cosas más difíciles fue tener que dejar la isla por el deporte para avanzar en lo que yo quería, ya que allá no tenemos las instalaciones adecuadas para poder entrenar. Fue súper difícil para mí tomar la decisión de dejar a mi familia, amigos, a la isla, que me gusta demasiado", comenta.

"Extraño mucho a mi familia hasta el día de hoy. Esa decisión la tomé el año 2017 y todavía me cuesta el hecho de estar lejos, pero la verdad es que también se han ido cumpliendo todos los objetivos, las metas. Me ha ido súper bien. Eso también lo hace ser menos difícil, pero siempre cuesta un poco", agrega.

Pero, tal como lo menciona, detrás de cada sacrificio y esfuerzo existe una recompensa. Y a Amanda le llegó hace algunos días una noticia que reafirma que eligió el camino correcto. Esto, ya que el Comité Paralímpico de las Américas la nominó como una de las mejores deportistas paralímpicas de 2022, donde comparte puesto con destacadas exponentes del continente.

Sin embargo, revela que la nominación la tomó "muy de sorpresa", ya que se enteró mientras estaba en su teléfono –como cualquier día– y le llegó una notificación del Comité Paralímpico de las Américas que la había etiquetado en una publicación.

"Entré y, claro, estaba nominada para ser la mejor paratleta del año. Empecé a ver las imágenes y eran deportistas súper reconocidas. Muy destacadas de distintos deportes del movimiento paralímpico. Feliz de haber estado dentro de esas ocho mejores nominadas. Para mí es un tremendo orgullo, aparte que todo el apoyo que he recibido me ha motivado bastante. Ese cariño es un regalo muy especial", asegura.

Con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 avanzando a pasos agigantados, Amanda califica como un verdadero "sueño" el poder competir en suelo nacional y sentir el apoyo de las personas.







"Siento que va a ser como un sueño poder estar corriendo en casa, con la galería llena de gente, espero que sea así. Tener a mi familia en la galería apoyándome creo que va a ser algo muy lindo y maravilloso. Mi sueño más anhelado es poder escalar lo más alto posible en el podio. Vamos a entrenar bastante, enfocarnos bastante, dar lo mejor y representar de la mejor manera al país", sostiene.

Así como ella se atrevió, existen muchas personas que no lo hacen por miedo al fracaso o por variados motivos, pero para Amanda todas las metas y objetivos pueden cumplirse "trabajando duro por ellos", por lo que invita y anima a la gente a que se aventuren. Como dice el dicho, el que no se arriesga no cruza el río.

"Siempre, en cada competencia, mi objetivo es dejar lo más alto que pueda al país, representarlo siempre de la mejor manera y creo que eso siempre he intentado demostrar. Invitar a la gente a luchar por todos esos objetivos que tienen en mente, quizás no son solamente del área deportiva, pero buscar todos esos objetivos", apunta.

"Todas las metas que tenemos en nuestra cabeza y nuestros objetivos se pueden lograr, si bien no quizás desde la noche a la mañana, pero trabajando duro por ellos, esforzándonos, siendo disciplinados y trabajando día a día por cada uno de nuestros objetivos, se pueden lograr. Atrévanse, atrévanse a seguir sus sueños, nada es tan imposible como aparenta ser, así que atrévanse, arriésguense y vayan por todo. Un día de estos. sí o sí se logra", concluye.

Si quieres votar por Amanda como la mejor deportista paralímpica de 2022, debes comentar su nombre en las cuentas de Instagram y Facebook del America's Paralympic Committee. Las votaciones estarán abiertas hasta este viernes 25 de noviembre y las tres paradeportistas con más comentarios avanzarán a la fase final.