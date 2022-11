Qatar 2022: ¿Dónde ver los partidos de este miércoles 30 de noviembre?

Continúa la acción en el Mundial de Qatar 2022 y hay dos preguntas claves: ¿Quién juega este día? y ¿Dónde lo puedo ver? A recordar que en Chile solo Chilevisión y Canal 13 transmiten los encuentros por la señal abierta, pero no dan los 64 partidos en vivo, solo dan la mitad. Mientras que, por la televisión por cable, Directv en sus señales deportivas dan los 64 partidos en vivo.

Este miércoles 30 de noviembre continúa la tercera fecha de la fase de grupos, lo que trae cambios en la programación de los encuentros, puesto que dos se disputarán a la misma hora para evitar sospechas en la definición de los clasificados a octavos de final de la cita mundialista.

Se definen los Grupos C y D. El Grupo C está compuesto por Argentina, Arabia Saudita, Polonia y México; mientras que el D tiene a Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

En primer turno (12:00 horas) tendremos un duelo que define quien pasa a octavos de final: Australia contra Dinamarca. A la misma hora, la clasificada Francia enfrenta a Túnez, quien tiene una mínima opción de pasar de ronda. A las 16:00 horas, Arabia Saudita y México lucharán para no quedar eliminado, de igual forma que Argentina y Polonia. No hay nada definido en el Grupo C.

Horarios y señal televisiva Australia vs Dinamarca (Grupo D): 12:00 horas - Directv Sports (D Sports)/ DGO

Francia vs Túnez (Grupo D): 12:00 horas - Directv Sports (D Sports)/ DGO

Arabia Saudita vs México (Grupo C): 16:00 horas - Directv Sports (D Sports)/ DGO

Polonia vs Argentina (Grupo C): 16:00 horas - Chilevisión/Canal 13/ Directv Sports (D Sports)/ DGO