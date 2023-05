Cristian Garin se baja de Roland Garros por fractura en su costilla

“Estoy muy triste y dolido de anunciarles que no podré jugar este año en Roland Garros debido a una fractura en mi costilla”, inició el tenista en una publicación vía Instagram.

El tenista nacional, Cristian Garin (106°) informó mediante sus redes sociales que no disputará el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, debido a una fractura en su costilla.

La raqueta nacional no está teniendo una buena semana puesto que en la actualización del ranking ATP bajó 27 puestos y pasar del 79 al 106 del escalafón. Ahora se confirma su baja del torneo disputado en Francia.

“No tengo muchas palabras para expresar como me siento, perderme el torneo que más me gusta jugar me duele mucho. me cuesta decirlo en estos momentos, pero haré todo lo posible para volver de la mejor manera”, complementó el ariqueño.

A esta noticia se confirma que Wimbledon (tercer Grand Slam del año) sacó a Garin del cuadro principal y está a siete puestos de llegar.