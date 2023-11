Pellegrini rechaza a La Roja por el momento: “Me entusiasmaría después de mi contrato con Betis”

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, siempre es un nombre que ronda cada vez que la selección chilena de fútbol se queda sin técnico. Es el único estratega nacional que se encuentra en Europa y rindiendo en buen nivel. Sin embargo, por el momento, siente que no puede ir a La Roja.

A pesar de aclarar que desea entrenar al equipo de todos, el Ingeniero confesó que faltan condiciones para asumir la banca nacional. “Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa, me entusiasmaría después de acabar mi contrato con el Betis”, sostuvo.

“Me encantaría acabar mi carrera de técnico dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección”, indicó en dialogo con El Relevo. “Para mí sería muy extraño no dirigir una que no fuera la de Chile, me costaría o dolería jugar contra mi país. No entrenaría una selección que no fuera de mi país”, manifestó el entrenador del Betis.

La Roja

Para Pellegrini, antes de asumir una eventual banca nacional, primero se deben cumplir condiciones que, para él, son cruciales.

“No se reúnen las dos condiciones: primero por mi contrato y luego porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial, en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia”, expresó.

A pesar de ello, el Ingeniero, no le cierra la puerta a La Roja, aunque insiste en que debe existir desde la directiva de la ANFP: “Un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores”.