ANFP lamenta suspensión de partido entre la U y Cobresal: “Perjudica al fútbol a los hinchas”

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) lamentó la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Cobresal, planificado para este domingo en el Estadio Nacional.

El encuentro fue programado por la ANFP y planificado con tiempo por parte del club local, la U, que—según relató la asociación—trabajó coordinadamente con Carabineros, Estadio Seguro y la Delegación Regional Metropolitana para cumplir con los requisitos necesarios.

“Como Asociación, creemos que esta resolución recibida el día de hoy perjudica al fútbol y a los hinchas. Decisiones como ésta, dañan en primer lugar a nuestros clubes socios, Universidad de Chile y Cobresal, pero también a una actividad que mueve a millones de personas que siguen por televisión nuestros campeonatos, miles de familias y niños que asisten al estadio, cientos de trabajadores, emprendedores, proveedores y medios de comunicación que hacen suyo este deporte”, declaró la ANFP en un comunicado.

La asociación sostuvo que su objetivo es que las familias puedan volver a los estadios, “aislando a los delincuentes que se disfrazan de hinchas para cometer hechos de violencia”.

En esa línea, afirman, “es urgente e indispensable establecer el Registro Nacional de Hinchas, sistema de empadronamiento que permitirá facilitar el acceso a los estadios, pero también, detectar, identificar y evitar que aquellas personas que solo buscan delinquir, no ingresen a los recintos deportivos”.

Finalmente, la ANFP manifestó su total compromiso con Universidad de Chile, Cobresal y todos sus clubes asociados. “Continuaremos trabajando para garantizar la estabilidad de nuestros torneos, el fútbol y el espectáculo”, concluyeron.

Cabe mencionar que, hace solo una semana, en la Supercopa, en el mismo estadio, el encuentro entre Colo Colo y Huachipato se interrumpió a poco más de 10 minutos del final debido a desmanes producidos por barristas albos.

De esta manera, el partido de la U se convierte en un nuevo compromiso suspendido del Torneo Nacional, después de Everton-Palestino y La Calera-Universidad Católica. Estos últimos, eso sí, fueron pospuestos debido a los incendios en la Región de Valparaíso.

Razones de seguridad

El delegado presidencial de la Región Metropolitana (s), Jaime Fuentes, oficializó hoy la suspensión del encuentro. La autoridad regional dijo que la decisión “se funda en los informes que emanan los organismos técnicos, quienes consideran que no están las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los asistentes al evento”.

Desde la delegación dijeron que es importante señalar que la mayor cantidad de contingente policial se encuentra en la Región de Valparaíso desplegado tras los incendios forestales y los diversos programas de reforzamiento de seguridad en la RM.

“Entendemos que el futbol es importante para las familias. Como tal realizaremos todas las acciones necesarias para trabajar con Carabineros y Estadio Seguro para asegurar la realización de futuros eventos en el Estadio Nacional”, informó el delegado.

Cuándo se jugará el partido

Yamal Rajab, Gerente de Ligas Profesionales, explicó la situación a radio Agricultura: “Siempre es complicado programar. A mí me preguntaba un colega argentino qué es lo más difícil del fútbol chileno y le decía que es programar por las restricciones que hay, porque los estadios no son de los clubes, por los viajes de los equipos, etc. La suspensión de la U vs. Cobresal significaría buscar una nueva fecha y hay que pensar que Cobresal está con participación internacional, por lo que se desordena mucho el calendario”.