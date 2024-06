Resumen 22 de junio Euro 2024: Portugal goleó a Turquía y abrochó su pase a octavos de final

Este sábado 22 de junio concluyó la segunda fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 disputada en Alemania, con duelos correspondientes al Grupo E: Bélgica vs Rumania; y al Grupo F: Georgia vs República Checa y Turquía vs Portugal.

La selección liderada por Cristiano Ronaldo goleó a Turquía, convirtiéndose en el tercer país en clasificar a los octavos de final del certamen europeo.

Resultados Euro 2024 del sábado 22 de junio

Georgia 1-1 República Checa

El Volksparkstadion de Hamburgo fue testigo de un gran encuentro entre georgianos y checos, quienes empataron a un tanto.

Georgia se puso en ventaja a los 45+4′ mediante un penal convertido por Georges Mikautadze. Sin embargo, a los 59′ Patrik Schick anotó el empate definitivo.

Este resultado no le sirve a ninguno, ya que ambos equipos cayeron en la primera fecha ante Turquía (3-1) y Portugal (2-1), respectivamente.

Turquía 0-3 Portugal

El conjunto comandado por CR7 goleó a Turquía en el Signal Iduna Park de Dortmund, asegurando su clasificación a los octavos de final de la Eurocopa 2024.

Bernardo Silva abrió el marcador a los 21′. Luego, a los 28′, Samet Akaydin anotó el sexto autogol de esta Eurocopa. Finalmente, Bruno Fernandes a los 55′ anotó el último gol del encuentro tras un pase de Cristiano Ronaldo.

Con este resultado, Portugal clasificó a los octavos de final, quedando en la primera posición con seis puntos, mientras que Turquía está en la segunda posición con tres unidades, seguidos por República Checa y Georgia, ambos con un punto.

Grupo F

Portugal: 6 puntos; +4

6 puntos; +4 Turquía: 4 puntos; -1

4 puntos; -1 República Checa: 1 punto; -1

1 punto; -1 Georgia: 1 punto; -1

Bélgica 2-0 Rumania

En el Cologne Stadium de Colonia, Bélgica jugó contra Rumania en busca de los tres puntos tras su decepcionante debut ante Eslovaquia, en el que cayó por un gol a cero. Por otro lado, los rumanos venían de ganar a Ucrania por tres goles a cero.

Los belgas se repusieron de su partido ante Eslovaquia y vencieron a Rumania por dos goles a cero, demostrando un gran fútbol. Los tantos del encuentro fueron obra de Youri Tielemans a los 2′ y de Kevin De Bruyne a los 79′.

Con este resultado, todos los participantes del Grupo E quedaron con tres unidades, por lo que se jugarán el todo o nada en la última fecha.

Grupo E