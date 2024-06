Ricardo Gareca tras la igualdad de La Roja ante Perú: “Estuvimos imprecisos en los últimos toques”

La Roja tuvo un amargo debut en la Copa América 2024 tras empatar sin goles ante Perú en la fecha 1 del Grupo A en el AT&T Stadium de Arlington.

Los dirigidos por Ricardo Gareca no lograron doblegar a su rival, quien se supo defender y complicó en algunas ocasiones a la selección nacional, provocando críticas hacia algunos jugadores por su rendimiento comparado con lo mostrado en los amistosos previos.

Tras el encuentro, el propio “Tigre” habló con los medios acerca de su apreciación sobre el partido.

Gareca fue crítico con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, quien, a su juicio, fue muy permisivo, provocando un juego con muchos cortes, lo que “nos costó crear y asociarnos”.

“A mi entender, hubo muchos cortes que el árbitro permitió y no nos favorecieron por nuestra forma de jugar. Nunca opino de los árbitros, pero en un partido friccionado, los cortes y todo lo fricciona más. Hubo pocos minutos de juego, y en eso, muchas veces está la flexibilidad del árbitro. Termina siendo un partido deslucido”, agregó.

El estratega de La Roja también criticó el estado de la cancha, indicando que estaba muy seca, por lo que deberán adecuarse a esos campos de juego.

Despreocupación

Gareca no dramatizó con la igualdad y la forma de juego de Chile, indicando que “cuando hilvanamos, producto de imprecisión forzada, no tuvimos la claridad que en otros momentos tuvimos. Es un conjunto de cosas, no estoy preocupado. Teníamos la intención de ganar, es importante en el arranque, esto es difícil a nivel de selección”.

Asimismo, tuvo palabras de elogio para Perú, a quien calificó como una selección que llega a las últimas instancias en la Copa América.

Sin embargo, precisó que Chile estuvo impreciso en los últimos toques, sobre todo en los laterales, quienes, aunque cumplieron con la tarea de avanzar en el ataque, se equivocaban al dar el último pase.

Finalmente, lamentó la lesión de Diego Valdés, quien está prácticamente descartado para el duelo ante Argentina de este martes 25 de junio.