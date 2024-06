Resumen 26 de junio Euro 2024: Georgia hizo historia al vencer a Portugal y avanzó a los octavos

Este miércoles finalizó la fase de grupos de la Eurocopa 2024, llevada a cabo en Alemania, con definiciones de infarto en los grupos E y F.

De forma simultánea, se disputaron los dos duelos de cada grupo para definir los clasificados a los octavos de final. Por el Grupo E jugaron Eslovaquia vs. Rumania y Ucrania vs. Bélgica, mientras que en el Grupo F se enfrentaron Georgia vs. Portugal y República Checa vs. Turquía.

Resultados Euro 2024 – 26 de junio

Grupo E

Las acciones comenzaron a las 12:00 horas de Chile con los duelos simultáneos entre Eslovaquia ante Rumania y Ucrania frente a Bélgica.

Eslovaquia 1-1 Rumania

El Deutsche Bank Park de Frankfurt fue una auténtica fiesta por parte de los fanáticos eslovacos y rumanos, puesto que, con el empate a un tanto, ambas selecciones clasificaron a la siguiente ronda de la Euro 2024.

Eslovaquia se puso en ventaja a los 24′ mediante Ondrej Duda, pero a los 37′, por la vía del penal, Razvan Marin puso la igualdad y la clasificación de Rumania como puntera del grupo.

Ucrania 0-0 Bélgica

El otro duelo se llevó a cabo en el Stuttgart Arena y no pasó del cero a cero, aumentando las críticas hacia la selección de Bélgica, que a pesar de no tener el plantel de otros años, estaba llamada a animar el Grupo E.

Con este resultado, los ucranianos quedaron eliminados de la competición, mientras que los belgas pasaron como segundos.

Posiciones Grupo E:

Rumania: 4 puntos; +1 Bélgica: 4 puntos; +1 Eslovaquia: 4 puntos Ucrania: 4 puntos; -2

Grupo F

Simultáneamente se enfrentaron la Portugal de Cristiano Ronaldo, ya clasificada a la segunda ronda, ante Georgia, mientras que el otro duelo fue entre República Checa y Turquía.

Georgia 2-0 Portugal

Georgia se jugaba su pase a la siguiente fase ante una Portugal ya clasificada en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen.

Con un inspirado Khvicha Kvaratskhelia, Georgia hizo historia en la Euro y derrotó a la Portugal de Cristiano Ronaldo por dos goles a cero. El propio Kvaratskhelia anotó a los 2′ para ilusionar a los georgianos, que disputan por primera vez esta competición.

El otro tanto fue obra de Georges Mikautadze por la vía del penal a los 57′. Con este resultado, Georgia avanzó a los octavos de final como mejor tercero.

República Checa 1-2 Turquía

En el Volksparkstadion Hamburg, checos y turcos se enfrentaron en el último duelo del Grupo F. La República Checa debía ganar para seguir en competencia, mientras que a Turquía le convenía el empate.

Un primer tiempo sin tantas emociones, salvo la doble amarilla al checo Antonín Barák a los 20′, dejó con uno menos a su selección.

En el complemento llegaron los goles. Primero fue a los 51′ Hakan Çalhanoğlu para poner en ventaja a los turcos, empató parcialmente para los checos Tomáš Souček a los 66′, y sobre el final (90+4′) Cenk Tosun puso el 2-1 a favor de Turquía.

En el 90+8′ fue expulsado Tomáš Chorý en la República Checa, terminando su último partido de la Euro con nueve jugadores sobre el campo.

Posiciones finales Grupo F: