Cuándo y dónde ver los partidos de la Copa América de este lunes 1 de julio

Comienza julio y el fútbol continúa en las pantallas para los fanáticos con la Eurocopa y la Copa América. Ambos torneos ofrecerán encuentros interesantes.

La Euro 2024 sigue con los cruces de los octavos de final, destacando dos duelos prometedores: Francia vs. Bélgica y Portugal vs. Eslovenia. Por su parte, la Copa América tendrá los partidos correspondientes a la última fecha del Grupo C: Bolivia vs. Panamá y Estados Unidos vs. Uruguay.

Eurocopa

A partir de las 12:00 horas de nuestro país, en el Düsseldorf Arena, Francia enfrentará a Bélgica por un cupo en los cuartos de final de la Euro. Ambas selecciones llegan con dudas tras lo demostrado en la fase de grupos, por lo que buscarán encontrar su mejor versión.

Francia vs. Bélgica – 12:00 horas (Chile) – Transmite Disney+

Desde las 15:00 horas, en el Deutsche Bank Park de Frankfurt, la Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentará a Eslovenia. Los portugueses terminaron primeros en el Grupo F, mientras que los eslovenos fueron uno de los mejores terceros.

Portugal vs. Eslovenia – 15:00 horas (Chile) – Transmite ESPN y Disney+

Copa América

Grupo C

Mañana se define el Grupo C de la Copa América con dos duelos atractivos que se jugarán simultáneamente a las 21:00 horas: Bolivia vs. Panamá y Estados Unidos vs. Uruguay.

En el Inter&Co Stadium de Orlando, en el estado de Florida, Panamá buscará la clasificación a los cuartos de final ante Bolivia, que ya está prácticamente eliminada. Por su parte, los panameños tienen tres puntos, por lo que deberán vencer a los bolivianos y esperar que Uruguay le gane a Estados Unidos.

Bolivia vs. Panamá: 21:00 horas (Chile) – Transmite DGO y DSports (610-619)

A la misma hora, pero en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en el estado de Missouri, Estados Unidos se jugará un importante encuentro ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, que está prácticamente clasificada. Los locales deben vencer a los “Charrúas” y esperar que Panamá no le gane a Bolivia.