Cuándo y dónde ver los partidos de la Euro y la Copa América de este sábado 6 de julio

Este sábado 6 de julio continúan los cuartos de final de la Eurocopa y la Copa América con atractivos duelos que tendrán expectantes a los fanáticos del fútbol.

La Euro 2024 ofrecerá dos partidos que prometen ser bastante parejos por lo demostrado anteriormente: Inglaterra vs Suiza y Turquía vs Países Bajos. Por otro lado, la Copa América presentará dos importantes encuentros: Colombia vs Panamá y Uruguay vs Brasil.

Eurocopa

Desde las 12:00 horas de nuestro país, en el Düsseldorf Arena, Inglaterra buscará instalarse en las semifinales de la Euro ante una Suiza que ya hizo ver mal a Italia y quiere hacer lo mismo con los ingleses, quienes aún no han mostrado un buen juego.

Inglaterra vs Suiza – Düsseldorf Arena – 12:00 horas (Chile) – Transmite Disney+

A las 15:00 horas, terminan los cuartos de final de la Eurocopa con el duelo entre Turquía y Países Bajos. Ambos equipos llegan en buen momento: los turcos vencieron con claridad a Austria, y Países Bajos goleó a una Rumania que venía sorprendiendo en el torneo.

Turquía vs Países Bajos – Estadio Olímpico de Berlín – 15:00 horas (Chile) – Transmite ESPN y Disney+

Copa América

A las 18:00 horas, Colombia buscará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, las semifinales de la Copa América y seguir aumentando su invicto a costa de Panamá, que sorprendió al dejar fuera al anfitrión, Estados Unidos.

Colombia vs Panamá – State Farm Stadium (Glendale, Arizona) – 18:00 horas (Chile) – Transmite DGO y DSports (610-619)

A las 21:00 horas, tendremos un duelo estelar: Uruguay enfrentará a Brasil en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en búsqueda de las semifinales del torneo. Este promete ser un duelo atractivo para los fanáticos, con los dirigidos por Marcelo Bielsa en buen momento, a diferencia de la Canarinha.