Documental detalla la histórica rivalidad entre Federer y Nadal y lo mejor del “partido del siglo”

El documental que repasa la legendaria rivalidad entre el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal y que entrelaza las vidas de estos íconos del tenis con la famosa final de Wimbledon de 2008, considerada “el mejor partido de todos los tiempos” será mañana transmitido sábado 13 de julio, a las 23:30 horas, a través de la señal exclusiva de entretenimiento OnDirecTV y de la plataforma de TV en vivo y streaming DGO. Específicamente, en los canales 201 y 1201 HD de la grilla.

Con los testimonios de figuras como Martina Navratilova y Bjorn Borg, entre otros, la película documental narra cómo la final en el Court Central del All England se convirtió aquel 6 de julio de 2008 en uno de los partidos más memorables de la historia del tenis y marcó un hito para el deporte.

La pieza busca plasmar un documental sobre el enfrentamiento deportivo entre dos amigos con estilos antagónicos y un respeto mutuo poco común, que los llevó a protagonizar un evento histórico para el tenis.

Federer, el mayor campeón masculino de títulos individuales de Wimbledon, era el número uno del mundo y buscaba conseguir su sexto título consecutivo. Por su parte, Nadal dominaba el polvo de ladrillo y había ganado cuatro trofeos en Roland Garros.

El documental repasa cómo Federer y Nadal vivieron ese épico enfrentamiento en la final de Wimbledon, que duró casi 5 horas, y que terminó con la primera conquista del español en el césped británico por 6-4, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (8-10) y 9-7.

Es una producción basada en el libro Strokes of Genius: Federer, Nadal and the Greatest Match Ever Played, del estadounidense L. Jon Wertheim, y dirigida por Andrew Douglas.

Tras su estreno, el contenido quedará disponible en el catálogo On demand de DGO para verlo en cualquier momento y lugar desde una computadora, un teléfono celular, un Smart TV o una Tablet.