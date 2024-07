Carlos Alcaraz es el sexto tenista en coronarse en el mismo año en Roland Garros y Wimbledon

Este domingo 14 de julio se disputó la final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz (3° del ranking ATP) y Novak Djokovic (2°) en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Alcaraz se transformó en el sexto tenista masculino que gana Roland Garros y Wimbledon en la Era Abierta (1968). Los otros ganadores son: Rod Laver, Bjorn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

En el Grand Slam disputado en Francia, el español venció al alemán Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en 4 horas y 19 minutos.

