Marcelo Bielsa valora tercer lugar de Uruguay y reafirma sus palabras contra la organización

Uruguay se quedó con el tercer lugar de la Copa América 2024 tras derrotar a Canadá en los penales, luego de empatar a dos goles en los 90 minutos de juego.

El estratega de la Celeste, Marcelo Bielsa, estuvo en el ojo del huracán tras la conferencia de prensa que dio en la previa de este duelo, en la cual criticó duramente a Estados Unidos, el país organizador del certamen.

“¡Son todos errores sabidos! Los norteamericanos no te dicen ‘te doy una cancha perfecta’, te dicen que te dan una instalada hace tres días y que las uniones en el césped no cierran. Los campos de entrenamiento eran un desastre. Bolivia no entrenó, pero claro, es Bolivia. El penal a Brasil, todas las injusticias. Pero con la clase baja de la competencia, nada. Entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo que no le cobraron un penal a Brasil cuando hay 50 mil sabiendo que eso condiciona… Ya saben todo esto, viejo”, sostuvo el estratega rosarino en la previa del duelo.

Tras quedarse con el tercer lugar, el propio Bielsa indicó que no dimensionó el impacto de sus palabras, aunque “nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto. Veo que la conferencia me mostró exaltado; el que se exalta pierde parte de la razón, pero yo revisé mentalmente lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas, no son discutibles”, sostuvo.

Asimismo, agregó: “Todo lo que dije es cierto, verificable y demostrable. Si hubiera que dirimir sobre lo que yo dije, la forma de demostrarlo es que todo es cierto”.

Tercer lugar

Sobre el tercer lugar obtenido tras derrotar 4-3 en penales a Canadá, el argentino sostuvo que “Uruguay sí es uno de los tres mejores equipos de la competencia, y considerando a los rivales de las distintas zonas de América, es una ubicación que permite ser optimista”.

Además, alabó la actuación de Luis Suárez, expresando que está en condiciones de disputar la titularidad: “Su desempeño hoy fue satisfactorio desde mi punto de vista. Lo que se compartió con él muestra que es un gran jugador, un gran compañero y que es un gran aporte”.