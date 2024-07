Bielsa dispara contra la Conmebol: “¡Esto es una plaga de mentirosos!

El Director Técnico de la selección uruguaya emitió afiladas críticas en la antesala del duelo por el tercer lugar de la Copa América 2024. El objeto de la crítica, esta vez, estuvo fuera de la cancha y apuntó directamente a la Conmebol y a los organizadores del torneo luego de que abordaran el tema de las posibles sanciones que podrían recibir sus jugadores por haberse involucrado en una pelea con hinchas colombianos tras las semifinal.

Sobre este último punto, comenzó diciendo que “los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¡Y me pregunta si van a sancionar a los jugadores! Pero por favor”.

Luego, Bielsa apuntó a que los déficit organizacionales que trajo la organización de Estados Unidos no eran un elemento novedoso para la Conmebol: “¡Son todos errores sabidos! Los norteamericanos no te dicen ‘te doy una cancha perfecta’, te dicen que te dan una instalada hace tres días y que las uniones en el césped no cierran. Los campos de entrenamiento eran un desastre. Bolivia no entrenó, pero claro, es Bolivia. El penal a Brasil, todas las injusticias. Pero con la clase baja de la competencia, nada. Entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo que no le cobraron un penal a Brasil cuando hay 50 mil sabiendo que eso condiciona… Ya saben todo esto, viejo”.

Sobre el invento de violencia dijo que “estamos en Estados Unidos, entre comillas el país de la seguridad. Si los jugadores hacían eso hubiesen sido condenados. ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu hermana o a un bebé?”, y agregó que “le tengo miedo a las venganzas deportivas, porque eso existe por parte de quienes son dueños de todo esto. Esto es una plaga de mentirosos. Deberían pedirle disculpas a los jugadores en lugar de instalar posibles sanciones”.

A pesar de eso, reconoció: “Ya me cansé. Uno acumula injusticias. Esto es una plaga de mentirosos. Acá te dan una cancha terminada hace 3 días con las uniones no cerradas. Los campos de entrenamiento eran un desastre”.