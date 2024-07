Martín Vidaurre se despide de París 2024: terminó undécimo y mira a Los Ángeles 2028

Martín Vidaurre se despide de París 2024: el ciclista nacional llegó 11° en la competencia de cliclismo cross crountry. Si bien fue una mejora respecto a su participación en Tokyo 2020 -16°-, no fue suficiente para alcanzar el podio.

El nacional de 24 años terminó la carrera en 1 hora y 29 minutos, dos minutos y 38 segundos detrás del líder y medalla de oro, el británico Thomas Pidcock, también de 24 años. Le siguió el francés Victor Koretzky (1 hora y 26 minutos con 31 segundos) y el sudafricano Alan Hatherly, dos segundos más que Koretzky.

“Fue una carrera muy rápida, hacía mucho calor, había muchos factores que no se podían controlar. Esto no es mucha magia, es un deporte rudo y muy duro. Es bueno estar avanzando. Avanzar lento no es muy entretenido, pero avanzar es bueno. Hay varias cosas que mejorar”, declaró Vidaurre, quien además ya puso la mira en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Si no saco medalla, fallo como deportista“, apuntó.

En esa misma línea, mencionó que “Santiago 2023 es un mundo completamente diferente y eso se ve reflejado en los resultados como país. Nos falta muchísimo. Es otro mundo. Espero estar a la altura en cuatro años más, pero no hay cómo comparar los Panamericanos con los Olímpicos”.

“El deporte es duro y como país nos falta mucho todavía. Hay que seguir trabajando, no hay otro secreto. Tengo responsabilidad, los chilenos eligen creer y apoyarme, siempre estuvieron ahí, soñando con una medalla. Tengo cuatro años. Nos vemos en Los Ángeles 2028”, cerró.