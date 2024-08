Crecen más las sospechas contra nadadores de China en JJOO de París: británico pide que se retiren

Adam Peaty, miembro del equipo británico de natación en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó su descontento hacia los representantes de China tras la finalización de la competencia.

En la final del relevo 4×100 metros estilos masculino, celebrada en suelo francés, el equipo chino se llevó la medalla de oro con una destacada actuación, superando a Estados Unidos y recortando más de medio segundo.

Los nadadores británicos terminaron la prueba en la cuarta posición, a 2.14 segundos de los ganadores. Con este resultado, Jiayu Xu, Haiyang Qin, Jiajun Sun y Zhanle Pan arrebataron el título al equipo estadounidense, que no había perdido el oro en esta categoría desde 1980.

Qin Haiyang y Sun Jiajun, quienes participaron en la final del pasado domingo, fueron parte de la lista de deportistas que provocaron alarma durante los controles antidopaje en competencia. Ambos dieron positivo por trimetazidina, una sustancia que puede mejorar el rendimiento.

Sin embargo, tanto la Agencia Mundial Antidopaje como la entidad antidopaje china concluyeron que el positivo se debió a una contaminación alimentaria y no a una práctica dopante intencionada.

A pesar de estas conclusiones, Adam Peaty sigue teniendo serias reservas y ha pedido la descalificación del equipo chino, así como la retirada de los deportistas implicados. “No tiene sentido ganar si no es de manera justa”, declaró a Le Parisien.

Peaty argumentó: “Creo que lo sabes en el fondo. Si tocas (el bordillo al terminar el largo) y sabes que estás engañando, entonces realmente no ganas… Para mí, si has sido ‘contaminado’ dos veces, creo que como persona honorable deberías retirarte del deporte”. El nadador británico, quien ganó la medalla de plata en los 100 metros pecho, también aclaró que respeta a aquellos que no han sido afectados, y no desea generalizar ni perjudicar a toda una nación o grupo. “Sería muy injusto”, concluyó.