Gimnasta rumana devastada al perder la medalla ganada en los JJOO debido a la apelación de EEUU

Uno de los momentos más conmocionantes de los JJOO de París 2024 ocurrió hoy con la gimnasta rumana Ana Barbosu en el centro de la atención.

La razón fue que, a pesar de haber asegurado la medalla de bronce al terminar en tercer lugar, una apelación de última hora alteró el resultado.

Barbosu incluso estaba celebrando con su bandera y saludando al público que la ovacionaba, viviendo su gran momento con una sonrisa radiante.

Sin embargo, la celebración fue efímera. El equipo de Estados Unidos presentó un reclamo que alteró las posiciones, permitiendo que Jordan Chiles subiera del quinto al tercer lugar.

Chiles, que ya parecía resignada, se sorprendió al ver en la pantalla que su apelación había tenido éxito y que se convertía en nueva medallista. En ese instante, gritó de felicidad y se abrazó a su compañera y amiga, Simone Biles, así como a su entrenadora.

Las imágenes del festejo de Chiles contrastan con las de Barbosu. En la transmisión oficial se pudo ver a la gimnasta rumana mirando la pantalla con una expresión de incomprensión.

Pocos segundos después, Barbosu, visiblemente afectada, dejó caer su bandera al suelo. Su tristeza era evidente.

La entrenadora de Rumania intentó consolar a Ana Barbosu, pero no pudo aliviar su dolor. El gimnasio se llenó de una gran tristeza en consolación de la gimnasta.

How Americans steal in gymnastics! Romania’s 2nd gymnast in terms of floor value, Ana Bărbosu, was stripped of her bronze medal after an appeal by United States. In just 30 seconds situation changed!

Sabrina Maneca-Voinea, aged 17, did an even better exercise FINISHING BELOW. 😡 pic.twitter.com/CxCVVFUBCm

— Kickboxing Romania (@kickboxing_ro) August 5, 2024