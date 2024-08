Golazo de Ben Brereton en su segundo amistoso con la camiseta del Southampton

Ben Brereton Díaz, quien llegó recientemente desde Villarreal, comenzó a dejar su huella en el Southampton con su primer gol en el segundo amistoso de la pretemporada.

En el partido contra la Lazio, el delantero chileno-inglés mostró su habilidad al abrir el marcador apenas a los cuatro minutos y medio del encuentro. Recibió el balón en el sector izquierdo, se desplazó hacia la derecha y ejecutó un potente tiro rasante que el arquero rival no pudo detener.

Only took him five minutes 😅

🔥 @benbreo 🔥

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 7, 2024